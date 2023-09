Il Milan perde un titolare per infortunio: cambio forzato per Pioli!

Al minuto 28′ del primo tempo c’è subito un cambio forzato per Stefano Pioli nel match contro la Lazio, problema muscolare per lui.

L’ennesimo problema muscolare in Serie A, questa volta riguarda il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero è stato costretto a modificare il suo 11 iniziale dopo neanche 30 minuti di gioco nel beg match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Problema muscolare per Ruben Loftus-Cheek, da valutare anche in ottica Champions League di settimana prossima. Stefano Pioli perde il centrocampista poco prima della mezz’ora del primo tempo.

Ancora una volta un problema di natura fisica, probabilmente dovuta dal numero degli impegni ravvicinati nell’ultimo periodo. Molte squadre di questo campionato se la stanno vedendo con problemi fisici in gruppo. Ora tra pochissimi giorni arriverà il secondo turno della Champions League, Stefano Pioli inizia a sperare che il centrocampista inglese si sia fermato in tempo per non aggravare la situazione.

Infortunio muscolare per Ruben Loftus-Cheek

Il centrocampista inglese non ce l’ha fatta e ha chiesto il cambio alla mezz’ora del primo tempo. Subentra Yunus Musah nei rossoneri, senza toccare quindi il modulo di gioco. L’inglese esce con sconforto sul volto, probabile che salterà anche la partita di Champions. Le dinamiche non sono ancora ben chiare. Si sa solo che al minuto 27 circa c’è stato un fallo ai danni di Yacine Adli che ha accentrato l’attenzione lì senza notare il cambio già pronto in panchina tra le fila rossonere. Poi dopo poco è ripreso il gioco ma dopo neanche un’azione il pallone è stato messo fuori e si è concretizzata la sostituzione per il Milan.

Uscendo dal campo, come riporta DAZN, aveva mani sul volto ed era molto triste per il problema che teme esser più serio del previsto. Pioli spera di riaverlo il prima possibile e spera che il centrocampista si sia fermato in tempo per non aggravare il problema muscolare. “Entra nel tunnel che porta agli spogliatoi e scaraventa la maglia“, questo e molto altro è trapelato dal collegamento a bordo campo. Il calciatore teme che la cosa sia grave e esce dal rettangolo verde disperato.

Per Loftus non è stata una data da ricordare questa. L’abbraccio con il suo ex allenatore Maurizio Sarri non ha portato bene possiamo dire. Un problema muscolare si è messo in mezzo a questa partita che per lui significava molto. Specie se vediamo che la scorsa giornata è stata la giornata del suo primo gol in Serie A nel tris calato a Cagliari. Da capire quindi se riuscirà a tornare prima o dopo la sosta. Resterà da capire anche come sostituirà questa assenza il tecnico Pioli che in questo momento deve fare a meno di Bennacer, Krunic e anche Loftus-Cheek .