Il Milan piazza la sorpresa: il vice-Giroud arriva dalla Serie A

Sfumato Taremi, il Milan è tornato sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti, che potrebbe arrivare infine da un’altra squadra italiana

Anche per questa stagione, il calciomercato estivo si avvicina alla conclusione. Stasera alle ore 20 ci sarà lo stop ufficiale per i club di Serie A, che dovranno aver chiuso entro quel tempo limite le proprie operazioni in entrata.

Tenendo conto di questa imminente deadline, la dirigenza rossonera sta valutando i possibili candidati per andare a ricoprire il ruolo di vice-Giroud. Fino a pochi giorni fa, sembrava che quest’ultimo potesse realmente essere Mehdi Taremi del Porto, a lungo corteggiato dal Diavolo in questi mesi estivi. Eppure, come ben noto, diversi ostacoli legati a commissioni e ingaggio hanno fatto sfumare definitivamente le possibilità di approdo a Milano dell’attaccante iraniano.

Il tempo a disposizione è certamente poco, ma Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani rimangono fiduciosi di poter riuscire a regalare ai tifosi e all’allenatore Stefano Pioli il decimo innesto di questa faraonica campagna acquisti. Diversi nomi sul piatto, ma uno in particolare sembrerebbe aver ottenuto maggiori consensi all’interno della dirigenza e dell’area tecnica rossonera. Si tratta di Tony Sanabria del Torino.

Sanabria al Milan? L’affare si può fare: il motivo

A svelarlo, è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che lo ha inserito nella lista dei bomber in lizza per l’ultimo slot rimasto disponibile nel reparto offensivo del Milan.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona prima e della Roma poi, dopo alcune esperienze in giro per Spagna e Italia, l’attaccante paraguaiano sembrerebbe aver trovato la propria dimensione ideale tra le fila dei granata, dove milita dal gennaio del 2021. In particolare, la scorsa stagione si è rivelata la sua migliore in assoluto dal punto di vista realizzativo: record personale di 12 reti in 33 presenze in Serie A.

Pochi dubbi sul fatto che Sanabria sia attualmente la stella della squadra allenata da Ivan Juric, ma alcuni recenti sviluppi di mercato sembrerebbero lasciare uno spiraglio al Milan per affondare il colpo. Il Torino ha, infatti, chiuso l’acquisto di Duvan Zapata dall’Atalanta, con il quale, verosimilmente, si andrebbe a creare un serrato ballottaggio per l’unico posto da titolare nel 3-4-2-1 del tecnico croato.

Tale scenario potrebbe dunque spingere sia il club di Urbano Cairo che l’ex centravanti del Betis ad accettare la proposta dei rossoneri. Nel frattempo, precisa la rosea, il Milan avrebbe già chiesto informazioni al Torino riguardo la fattibilità dell’affare: avviate le negoziazioni, le due società tratteranno ora ad oltranza alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.