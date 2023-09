Il Milan trema, assalto PSG in estate per un titolare: svelata l’offerta

I parigini sono pronti a piombare su un top player dei Rossoneri nelle prossime finestre di mercato. Tifosi in ansia.

Non si può stare un attimo tranquilli in casa Milan. Con il derby alle porte la principale preoccupazione di Stefano Pioli è quella di far scendere in campo il miglior undici possibile per provare a battere l’Inter, cosa mai accaduta in questo 2023. Nelle ultime ore sembra esserci un’altra preoccupazione per Pioli e tifosi: l’interessamento del PSG per Theo Hernandez.

Il PSG mette Theo Hernandez nel mirino: offerta in estate

Nonostante la stagione sia appena iniziata, la dirigenza del club parigino sembra aver già fissato gli obiettivi principali per la stagione 2024/25. Secondo quanto riportato da fijaches.net la priorità è quella di rinforzare la fascia sinistra e il primo nome sarebbe proprio quello del francese.

Il fondo qatariota avrebbe già pronta un’offerta da circa 60 milioni di euro per provare a portare Theo a Parigi, nel club dove già gioca suo fratello Lucas. Al momento ovviamente il Diavolo ha come ultimo pensiero le cessioni, ma nei prossimi mesi l’interesse del PSG potrebbe farsi concreto.