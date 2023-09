“Imbarazzante”: Barella accende il derby, furia Milan

Continua ad essere palpabile la delusione dei tifosi del Milan per l’esclusione dei calciatori rossoneri dalla lista dei candidati per il Pallone d’Oro.

Il prestigioso Pallone d’Oro, assegnato annualmente al miglior calciatore del mondo, è sempre un momento di grande attesa e discussione nel mondo del calcio. Tuttavia, quest’anno, i tifosi del Milan sono stati colpiti da una delusione significativa. France Football ha annunciato la lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro per il 2023, e nessun giocatore del Milan è stato incluso.

Tra i giocatori esclusi dalla lista c’è Rafael Leao, che è stato uno dei principali protagonisti nella squadra rossonera e uno dei talenti emergenti nel campionato di Serie A. Anche Theo Hernandez, con le sue prestazioni di grande livello, sembrava un forte candidato per entrare nella lista dei nominati.

Pallone d’Oro, Barella accende la rabbia dei tifosi del Milan

La stagione precedente potrebbe non essere stata la migliore per il Milan, ma è importante ricordare che la squadra ha raggiunto le semifinali di Champions League, dimostrando la sua qualità a livello europeo. Inoltre, Rafael Leao è stato un giocatore chiave con una serie di prestazioni sontuose.

La delusione è stata palpabile tra i tifosi rossoneri, che hanno espresso la loro frustrazione e l’amarezza attraverso i social media. I sostenitori del Milan hanno condiviso commenti forti e reazioni emotive, sottolineando la mancanza di riconoscimento per i giocatori del loro club. Non cennano a placarsi le considerazioni dei tifosi rossoneri in merito all’esclusione dei propri beniamini dalla lista del Pallone d’Oro.

Per ben 8 volte giocatori del Milan hanno alzato al cielo il pallone d'oro (Van Basten 3). In casa Inter se ne contano soltanto 2 (come Amburgo e Dinamo Kiev). Riusciranno Barella, Lautaro e Onana a rintuzzare un gap così imbarazzante? #BallonDor — Simon Templar ❤🖤 (@MilanFo60352769) September 6, 2023

In molti, si sono accaniti nei confronti di Nicolò Barella, centrocampista di spicco dell’Inter presente nella lista di France Football. I diversi commenti, hanno già dato il via al derby. Prima ancora di scendere sul campo, tifosi rossoneri e nerazzurri si stanno dando battaglia a colpi di tastiera sui social media, esternando le proprie considerazioni sulla prossima lista di candidati per il Pallone d’Oro.

Se Barella è il meglio del calcio italiano capisco perché non partecipiamo ai mondiali da anni. È bravo ma non da pallone d’oro. È nella lista manca un certo Leao…. — Attila (@attila_doc) September 7, 2023



Dopo la sosta, legata agli impegni delle nazionali, Inter e Milan si sfideranno in un infuocato derby Scudetto che si preannuncia avvincente e ricco di emozioni. Il match andrà in scena alla scala del calcio sabato 16 settembre alle ore 18:00. Entrambe le squadre arrivono con l’entusiasmo a mille, frutto delle prime tre giornate di campionato vinte con grande merito.

No ma barella merita di più di stare nei 30…🤡🤡🤡 — Alessandro Di Franco 🔴⚫️ (@Ale23_df) September 7, 2023

È interessante notare che, nonostante l’assenza nella lista del Pallone d’Oro, il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato nominato per il Premio Yashin, assegnato al miglior portiere del mondo. Un riconoscimento che offre almeno un motivo di orgoglio per i tifosi rossoneri.

Quindi gli interisti celebrano il nuovo trofeo: "barella e lautaro in lista, Theo e leão no" pic.twitter.com/45C80UcT3o — Senderosismo #AntiMa (@Phil1ppo) September 6, 2023

L’esclusione dei giocatori del Milan dalla lista del Pallone d’Oro 2023 ha suscitato una reazione comprensibile tra i tifosi, evidenziando l’importanza e l’emozione che questo premio porta nel mondo del calcio. I giocatori del Milan potrebbero non essere stati riconosciuti questa volta, ma il loro impegno e talento continuano a brillare nei cuori dei loro sostenitori.