“In bocca al lupo”: spunta un altro problema per Donnarumma

Stasera Donnarumma scenderà in campo dal primo minuto contro l’Ucraina. Un ritorno al passato il suo rientro a San Siro

Questa sera avranno tutti o quasi tutti quella sensazione lì, quel flashback di un Gianluigi Donnarumma che vestiva la maglia rossonera e tutto lo stadio di San Siro lo acclamava. Milanista dal 2013 al 2021, dalle giovanili al record di presenze nella massima serie per un classe ’99. Poi però il passaggio al Paris Saint-Germain ha letteralmente creato un solco tra la tifoseria e Gigi.

Lo chiamavano “Dollarumma” per via del contratto milionario propostogli al momento della firma con il club parigino. Sembrava una colonna portante della storia del Milan, un capitano per eccellenza vista la scalata dalle giovanili. Quel trasferimento al PSG però fece cambiare idea a molti suoi supporters, le prime sensazioni di tutto il popolo rossonero era proprio per un fattore legato all’ingaggio e non al progetto visto che comunque a Parigi il primo portiere era un certo Keylor Navas.

In Nazionale ha rappresentato l’erede di Gianluigi Buffon, esordendo nel 2016 e giocando fino ad oggi con più di 50 presenze a curriculum.

Ravezzani su Twitter: “Ecco cosa penso di Donnarumma”

L’avevamo anticipato poco fa, stasera per Gigio Donnarumma non sarà una partita come le altre. Spalletti ha risposto in maniera decisa e determinata nella conferenza stampa di vigilia a Italia-Ucraina: “Donnarumma sarà titolare“. La tensione è altissima per la Nazionale italiana che rischia un clamoroso terzo posto in un girone non di certo impossibile, per Gigio questa sera ci sarà un’altra motivazione di tensione in più e lo ribadisce lo stesso giornalista televisivo Fabio Ravezzani su Twitter: “Giocherà titolare Donnarumma, ma sinceramente ritengo che in questo momento sia più affidabile Vicario“.

Un primo parere che riguarda quindi una condizione attuale dell’ex Milan. Secondo Ravezzani quindi Guglielmo Vicario, fresco dal passaggio agli Spurs, ha dimostrato di meritare la titolarità in questa Nazionale azzurra. Ora, a differenza di altre annate, l’Italia vanta portieri in ottimo stato di forma, vedi Provedel (record di clean sheet nella passata stagione con la Lazio), e vedi anche Meret (Campione d’Italia).

“Un altro problema di Donnarumma saranno i fischi che ci saranno a San Siro questa sera. Credo però che un professionista che fa una scelta come la sua deve anche essere in grado di metterli in preventivo e assecondarli – chiude Ravezzani – Faccio un in bocca al lupo a lui e a tutta la Nazionale“.

Un problema non da poco sicuramente quello che riguarderà il ritorno di Donnarumma a San Siro, resta soltanto da capire se il popolo rossonero avrà più interesse nel fischiare per l’intera partita il portiere azzurro o tifare per la Nazionale che stasera si gioca tanto o forse tutto per quanto riguarda il discorso qualificazione agli Europei 2024.