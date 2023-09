Inter-Milan, chi al posto di Tomori? Pioli ha le idee chiare

Stefano Pioli inizia a studiare la possibile soluzione in difesa in vista del derby contro l’Inter.

Il derby tra Inter e Milan previsto per il 16 settembre si avvicina, e il tecnico rossonero Stefano Pioli deve fare i conti con la pensante squalifica di Fikayo Tomori. La “Gazzetta dello Sport” ha analizzato la situazione e le opzioni a disposizione di Pioli.

Pioli ha deciso chi marcherà Lautaro

Con Tomori squalificato a causa dell’espulsione nella partita contro la Roma, il giovane difensore Malick Thiaw sembra destinato a un ruolo centrale in questa sfida stracittadina. L’attenzione ora si concentra su chi affiancherà Thiaw tra Pierre Kalulu e Simon Kjaer.

Kalulu, che era stato titolare nel periodo in cui il Milan ha vinto lo Scudetto, ora si trova in una posizione di prima riserva, pronto a intervenire sia al centro che sulla destra quando il capitano Davide Calabria è assente. Nel frattempo, Kjaer ha perso terreno nelle gerarchie difensive e attualmente si colloca come quarto centrale dietro a Thiaw, Tomori e Kalulu, ma davanti a Marco Pellegrino.

Secondo il quotidiano sportivo, Pioli sta valutando l’opzione di schierare Thiaw in marcatura su Lautaro Martinez, con la speranza che possa neutralizzare il talentuoso attaccante interista. Martinez è già autore di 8 gol in 14 partite contro il Milan e attualmente guida la classifica dei cannonieri in Serie A con 5 reti in 3 partite. Thiaw ha dimostrato in passato di poter annullare attaccanti di alto livello, come nel doppio confronto tra Milan e Tottenham nella scorsa edizione della Champions League, quando ha fatto un buon lavoro contro Harry Kane.

Mentre Thiaw sembra essere un punto fermo, la sfida di Pioli si concentra sulla scelta tra Kalulu e Kjaer per il secondo posto in difesa. Kalulu sembra avere un vantaggio iniziale, soprattutto perché è rimasto a Milanello per preparare il derby anziché unirsi alla sua nazionale, a differenza di Kjaer. La loro collaborazione in passato, soprattutto contro il Tottenham, può giocare a favore di Kalulu.

Tuttavia, il derby è una partita completamente diversa, e la difesa dovrà essere supportata dalla mediana rossonera. Il contributo dei centrocampisti nella fase di copertura sarà fondamentale per il Milan. Il derby Inter-Milan promette emozioni e sfide tattiche interessanti, e le decisioni di mister Stefano Pioli in difesa saranno al centro dell’attenzione. Il Milan, reduce da tre vittorie consecutive, farà di tutto per conquistare un prezioso successo contro i rivali cittadini.