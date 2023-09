Inter-Milan, forte dubbio per il tecnico: decisione in extremis

Il derby inizia ad essere sempre più vicino e iniziano ad esserci anche i primi dubbi per Stefano Pioli, chiamato a mandare in campo la miglior formazione.

Non è e non sarà mai una partita come le altre. Il derby tra Milan e Inter è probabilmente la sfida più affascinante del calcio italiano e nelle ultime annate ha finalmente riacquisito il prestigio di un tempo. Entrambe le milanesi sono tornate ai vertici del calcio italiano (e non solo) e di conseguenza la loro sfida risulta spesso fondamentale.

Non è un caso che negli ultimi Scudetti vinti da i due club abbiano giocato un ruolo importantissimo gli esiti dei derby. Prima l’Inter che batte i Rossoneri per 3-0 dando la staccata decisiva e ancor di più il derby vinto l’anno dopo per 2-1 dal Milan, con la doppietta di Giroud che dà inizio alla rimonta coronata poi con la vittoria del diciannovesimo titolo proprio ai danni dei cugini.

Anche quest’anno, seppur solo alla quarta giornata, la sfida tutta milanese può risultare decisiva. Le due squadre hanno espresso al momento il miglior calcio e arriveranno alla sfida di sabato entrambe a punteggio pieno. Per questo motivo sarà cruciale riuscire a far scendere in campo il miglior 11 possibile e questo Stefano Pioli lo sa molto bene.

Verso il derby: per Pioli dubbi in attacco e in difesa

La notizia dell’infortunio alla caviglia di Olivier Giroud durante la gara tra Francia e Irlanda, è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Con il passare delle ore la situazione è fortunatamente diventata meno grave, ma ovviamente non si può stare del tutto tranquilli ed è per questo che Pioli sta già preparando un piano B in caso di assenza del francese.

Secondo il Corriere dello Sport le alternative sono due: da un lato Noah Okafor, che durante la stagione vestirà i panni di vice-Leao, ma che può comunque essere utilizzato come punta oppure l’ultimo arrivato Luka Jovic, la condizione del serbo è però un’incognita e quindi bisognerà approfondire il tutto al rientro dalla Nazionale.

L’altro ballottaggio è in difesa. A causa infatti dell’espulsione all’Olimpico di Fikayo Tomori contro la Roma, bisognerà pensare ad un’alternativa e anche qui i nomi sono due: Pierre Kalulu e Simon Kjaer, con il giovane francese che sembra però abbastanza favorito rispetto al danese e che partirà quindi titolare al fianco di Malick Thiaw.