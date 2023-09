Inter-Milan, i convocati di Pioli: quattro gli assenti

E’ uscita poco fa la lista ufficiale dei calciatori convocati da Stefano Pioli per affrontare l’Inter nel derby di questo pomeriggio. Esclusi 4 giocatori rossoneri.

E’ solo questione di ore prima che il big match di San Siro prenda il via, con Inter e Milan che si contendono il primo posto in classifica. Siamo chiari, un eventuale vittoria di una delle due non da il via ad una vera e propria fuga, ma potrebbe dare una svolta positiva al proseguo della stagione. Bisogna ancora capire quali saranno le mosse dei due allenatori, ma, soprattutto, chi saranno i 22 scelti per scendere in campo dal primo minuto.

Milan, i convocati: fuori Kalulu, Caldara, Calabria e Tomori

Nel frattempo, in casa Milan è stata da poco diramata la lista ufficiale dei calciatori convocati da Stefano Pioli, con 4 giocatori rossoneri che sono stati esclusi. I nomi sono quelli di Bennacer, Kalulu, Calabria e lo squalificato Tomori. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Maignan, Sportiello, Mirante.

Difensori: Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo, Pellegrino, Florenzi, Bartesaghi.

Centrocampisti: Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Adli.

Attaccanti: Leao, Pulisic. Giroud, Okafor, Chukwueze, Jovic, Luka Romero.