Inter-Milan, Inzaghi recupera i pezzi: due rientri in vista del derby

Il Milan, presto, dovrà affrontare il derby, tuttavia, ci sono delle complicanze in vista della partita contro l’Inter

Il Milan, nella quarta giornata del campionato, dovrà affrontare l’Inter, tuttavia, al momento, Pioli dovrà tenere conto di alcuni infortuni in casa rossonera. Infatti, l’allenatore del Milan dovrà valutare se far giocare Giroud e Theo Hernandez che hanno riscontrato dei problemi fisici in nazionale. Maggiormente, Pioli, però, dovrà apportare dei cambi in difesa, infatti, Kalulu risulta ancora a rischio per il derby e, allo stesso tempo, Tomori, nella scorsa partita è stato squalificato, dunque, sicuramente non potrà prendere parte alla partita contro i neroazzurri.

Al contrario, Inzaghi, ha avuto più fortuna, due giocatori sono pronti a tornare in campo.

Inzaghi recupera due giocatori in vista del derby

Secondo quanto riportato da SkySport, Sensi e Acerbi potrebbero tornare a disposizione di Inzaghi per il derby.

Dunque, sembra che, almeno per ora, Pioli sarà l’unico a dover apportare qualche modifica nella formazione con cui scendere in campo.