Inter-Milan, Pioli avvisa i suoi “Dovremo essere bravi a farlo”

A pochi minuti dall’inizio del derby, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha svelato alcuni temi tattici su cui potrebbe decidersi la gara.

Direttamente dallo stadio di San Siro, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha rilasciato un’intervista nei minuti precedenti al fischio d’inizio. In particolare, l’allenatore si è soffermato sull’atteggiamento che i suoi giocatori dovranno mettere in atto in campo, oltre ad alcuni aspetti che potrebbero risultare cruciali ai fini del risultato.

Inter-Milan, l’intervista di Pioli nel prepartita

Nel prepartita del derby contro l’Inter, Pioli si è presentato ai microfoni di Dazn per concedere alcune dichiarazioni. “Non c’è bisogno di trasferire sicurezza ai miei giocatori perché loro già sanno come comportarsi” ha detto innanzitutto il tecnico rossonero, per poi aggiungere che “è una partita importante, da giocare secondo le nostre caratteristiche e il nostro stile di gioco”.

Pioli ha poi svelato un aspetto sul quale, a detta sua, i suoi uomini potrebbero colpire i nerazzurri: “Contro l’Inter servirà una partita di alto livello per uscire dal campo soddisfatti. Chiaramente giochiamo contro una squadra molto organizzata e compatta. Dobbiamo sfruttare gli uno contro uno e le situazioni di superiorità numerica“.

Infine, l’allenatore del Diavolo ha commento lasciato un commento sulla preparazione alla fase difensiva della gara: “La fase difensiva dipende dal lavoro di tutta la squadra, soprattutto dall’intensità e dai tempi di uscita di chi gioca davanti. Specialmente Giroud, Pulisic e Leao dovranno fare molta attenzione. Così come tutti gli altri del resto”.