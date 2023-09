Italia, Spalletti si presenta: “Grazie a tutti, un’emozione essere qui”

Dopo le dimissioni di Mancini, Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana: questa mattina la presentazione.

L’Italia ha un nuovo allenatore: Luciano Spalletti. L’ex Napoli subentra a Roberto Mancini, dopo le sue dimissioni. In vista dei prossimi due impegni degli azzurri, che scenderanno in campo sabato 09 e martedì 12 settembre per due partite di qualificazione ad Euro2024, il nuovo CT della Nazionale si è presentato in conferenza stampa.

Spalletti nuovo CT Italia: “Vialli sempre con noi”

In diretta da Coverciano, Luciano Spalletti si è presentato come nuovo allenatore della nazionale italiana. Queste le sue parole in conferenza:

Grazie a tutta la federazione, grazie al presidente Gravina per avermi dato questo incarico e grazie a tutto lo staff. Sono stati giorni intensi, mi hanno dato un mondo di cose per permettere di sviluppare la mia professione. Essere qui alla conferenza stampa come commissario tecnico della nazionale è un’emozione indescrivibile.

Spalletti ha fatto ritorno sulla clausola con il Napoli:

Niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la direzione corretta, in questo senso ci sono delle cose che dobbiamo mettere a posto, dove stanno lavorando gli avvocati: spero si possa arrivare alla miglior soluzione possibile per tutte e due le parti.

Cosa vuol dire indossare la maglia della Nazionale?

La maglia della nazionale è importantissima, piena di storia. Voglio vedere appartenenza: la maglia della Nazionale, in un mondo dove c’è accesso a tutto, sarà una sfida importante, non tutti la possono vestire. Bisogna essere bravi a restituire quello che è il valore della maglia con i comportamenti.

Vialli sarà sempre con noi, sarà il nostro spirito guida dentro lo spogliatoio.



Sulle scelte dei calciatori:

Abbiamo bisogno di esperienza, dobbiamo giocare due partite fondamentali. È un dono troppo importante che bisogna contraccambiare: non un numero troppo esagerato, perché poi mi dispiacerà escludere i giocatori e dirgli che dovranno stare in tribuna. In questo momento è fondamentale il minutaggio: all’inizio di una preparazione, portiamo dentro dei calciatori che hanno già giocato. Dentro c’è da avere un comportamento riconoscibile, per fare il calcio che vogliamo: su quello non ci sono deroghe.

Sull’ex CT Mancini:

Da Mancini eredito una buona nazionale: Mancini ha vinto un europeo, Mancini ha vinto 37 partite consecutive, Mancini ha lanciato molti giovani. Bisogna cancellare l’amarezza di due risultati che ci sono successi: dobbiamo prendere le distanze di credere di far parte di un calcio minore, che non appartiene alla nostra storia. Dobbiamo cercare di fare un calcio che piace a tutti.

Sulla formazione e sulla modalità di gioco:

Noi giocheremo con la difesa a 4: le scelte sono state fatte in funzione al nostro modulo. Alcuni difensori che giocano a 3 sposano benissimo il calcio che vogliamo fare.Pressione e costruzione: le due cose che contano nel calcio. Se si pressa bene, si conquista prima. Se si gestisce bene, portiamo l’avversario dove vogliamo noi. Abbiamo tanti registi in squadra, saranno fondamentali.

Sulla questione attaccanti: