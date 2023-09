“La cessione più grande della storia”: Guardiola fa ‘tremare’ il Milan

L’attuale tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha ammesso, da un po’ di tempo a questa parte, tutto il suo interesse nei confronti del calciatore rossonero

L’inizio di stagione della squadra allenata da Stefano Pioli fin qui ha rasentato la perfezione dimostrando un gruppo che, nonostante gli innumerevoli nuovi acquisti messi a disposizione del tecnico, sembrerebbe essere già molto armonico e molto quadrato con la combinazione tra nuovi innesti e i cosiddetti veterani della squadra.

Tra i “veterani” del gruppo c’è senza dubbio l’esterno d’attacco portoghese Rafael Leao che da un paio d’anni a questa parte sta mettendo in mostra tutto quell’enorme potenziale di cui si parlava già ai tempi del Lille. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione per il calciatore che ora deve essere consapevole di dover mantenere alto il livello perché le aspettative sono molto alte.

Mercato Milan, Guardiola alla finestra per il calciatore

La dirigenza rossonera, con l’aiuto del calciatore stesso, è riuscita nel miracolo di trattenere Leao nonostante ci siano state, e sicuramente ci saranno ancora in futuro, sirene inglesi, e non solo. Tanti gli interessamenti per l’acquisto dell’attaccante che attualmente è tra i migliori al mondo per esplosività, velocità e qualità palla al piede: una vera e propria scheggia impazzita per tutte le difese avversarie.

Il suo apporto alla manovra offensiva del Milan è a dir poco vitale per la squadra che, soprattutto la scorsa stagione, per costruire qualche azione offensiva un po’ più pericolosa si affidava esclusivamente, o quasi, al suo talento in maglia numero 99 che dinanzi a delle difese meno attrezzate era, ed è, una vera e propria furia.

Dover affrontare le innumerevoli che arriveranno nel corso dei mesi per il calciatore non sarà semplice per la dirigenza rossonera che proprio poco tempo fa ha rinnovato il contratto del portoghese fino al 2028 inserendo una clausola di 175 milioni di euro, una cifra che al giorno d’oggi non è poi così alta per alcuni club.

A tal proposito è arrivata una clamorosa indiscrezione dalla Spagna la quale afferma che il tecnico del Manchester City Pep Guardiola sarebbe deciso a voler portare in Inghilterra il calciatore rossonero rinforzando così una rosa già piena zeppa di campioni che dominano la Premier League, l’idea sarebbe quella di affondare il colpo già nella prossima finestra di calciomercato, quando – ricordiamo – la clausola non sarà in vigore. Vedremo come si evolverà la situazione anche se difficilmente il Milan lascerà partire il suo campione a stagione in corso.