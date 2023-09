Lady Jovic incanta Venezia: sotto la giacca niente

Siamo nella settimana delle sfilate in quel di Venezia. Anche in casa Jovic non passa inosservato il momento del red carpet

Sicuramente al momento del trasferimento del centravanti ex Real Madrid e Fiorentina, non è passata inosservata la sua dolce metà. Luka Jovic è passato da Firenze al club rossonero proprio nelle ultime ore di calciomercato e con il giocatore arriva a Milano anche la fidanzata Sofija Milosevic. Sofija è nata il 18 marzo 1991 (età 32 anni) a Belgrado, in Serbia. Professione? Lei è una modella e ha lavorato per stilisti e marchi serbi come Diesel e Jeremy Scott sia a Milano che a New York. Dal 2019 è in dolce compagnia dell’attaccante serbo Luka Jovic, con il quale ha due splendidi figli: Aleksej (nato nel 2020), e Teodor (nato nel 2022). Su Instagram Sofija conta ben 600.000 follower e mostra alcuni look stravaganti tra cui quello presentato nella città di Venezie nell’occasione del Festival del Cinema.

Sofija Milosevic scalda la platea al Red Carpet di Venezia

Siamo giunti all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica (fondata il 6 agosto 1932). Si sta svolgendo proprio in questi giorni ed è in corso al Lido di Venezia. Tutto è iniziato dallo scorso 30 agosto e si arriverà fino al 9 settembre 2023, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Roberto Cicutto. Il Festival in questione è sicuramente uno dei principali eventi dello showbiz a livello mondiale.

Sono tante le star italiane e internazionali che si presentano sul tappeto rosso durante tutta la manifestazione. Inoltre, le celebrities sono spesso accompagnate da look formidabili e da abiti super eleganti e alla moda, e le loro scelte di abbigliamento diventano oggetto di dibattito e ispirazione per i fan e gli appassionati di moda pronti a postare sui propri profili social.

Le sfilate del Festival stanno finendo, ma in casa Milan l’uscita social della Lady Jovic non è di certa passata inosservata. Il post pubblicato da Sofija su Instagram qualche giorno fa, al momento, conta 15 mila like. Da Red Carpet a Red dress, un vestito sgargiante che ha fatto impazzire tutti i follower della modella serba. E non è l’unico post, perché subito il giorno dopo Sofija posta un’altra raccolta di fotografie scattate nella gita in quel di Venezia in occasione del Festival, questo post ha raggiunto i 10 mila like.

In una di queste immagini, lady Jovic indossa soltanto una giacca jeans che fatica a contenere la sua bellezza. Se Sofija ha incantato tutta Venezia con un vestito “vedo non vedo”, al tifoso milanista non resta che sperare di rimanere incantato anche e soprattutto dal talento indiscutibile del centravanti Luka, acquistato dalla Fiorentina a pochissime ore dalla chiusure del calciomercato. Sarà la riserva (fondamentale visti i numerosi impegni) di Giroud, ma la gente aspetta un suo debutto spumeggiante come il look veneziano della fidanzata Sofija.