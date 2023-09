Leao come Balotelli? La reazione dei tifosi dopo la sentenza

La pesante sconfitta nel derby unita allo 0-0 col Newcastle che sta stretto hanno fatto partire i primi processi in casa Milan, anche su Leao.

Gli ultimi giorni in casa Milan sono stati complicati soprattutto a causa della pesante sconfitta nel derby contro l’Inter che ha fatto sprofondare l’umore di gran parte della tifoseria. In seguito la squadra di Stefano Pioli è stata impegnata nel match di Champions League contro il Newcastle. Anche in questo caso, però, nonostante una prestazione decisamente migliore e che ha inorgoglito di nuovo i tifosi, è arrivato solo un pari.

Lo 0-0 finale contro gli inglesi sta decisamente più stresso al Diavolo piuttosto che ai Magpies, perché ha creato molte più palle gol e gioco offensivo senza però riuscire a concretizzare. Questo risultato un po’ deludente ha quindi dato il via già nel mese di settembre ad una serie di processi contro i rossoneri.

I tifosi non ci stanno: “Leao non è come Balotelli”

Nelle ore successive al pareggio contro il Newcastle di Eddie Howe, per i giocatori del Milan sono arrivate già delle critiche da parte della stampa e degli opinionisti. Tra i più bersagliati c’è stato soprattutto Rafael Leao che contro il club inglese non è stato molto brillante. I tifosi da lui invece si aspettavano molto soprattutto in un momento complicato come questo.

Sulle spalle del numero 10 pesa poi molto l’errore del primo tempo nel quale dopo un ottimo dribbling è caduto al momento di colpire in rete tentando un colpo di tacco. Questa sua prestazione deludente ha fatto sì che siano arrivati alcuni giudizi negativi. La Gazzetta dello Sport quest’oggi ha scritto: “Sei Balo o Mbappe? Leao al bivio. Deve svoltare o sperpera il suo talento”.

Questa provocazione della rosea si riferisce proprio a questo gol sbagliato perché Leao avrebbe dovuto trascinare il Milan in un momento complicato come questo dopo un derby perso 5-1. Molti tifosi rossoneri però non ci stanno e hanno preso le sue difese. Su X (il social network precedentemente noto come Twitter) sono stati in parecchi ad arrabbiarsi per questo titolo.

I supporter milanisti tentano quindi di restare vicini alla squadra e motivare i loro beniamini in questo momento. Leao avrà quindi altre occasioni per rifarsi e per ricevere l’amore della sua gente. Già dal prossimo match in casa contro il Verona, il numero 10 sarà chiamato ad illuminare San Siro.