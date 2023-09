Leao fuori dai 30 per il pallone d’oro? Il commento deciso di Pioli

Nel corso della conferenza stampa pre derby, il tecnico milanista Pioli, ha commentato pure l’assenza di Leao tra i 30 per il Pallone d’Oro.

A poche ore dal derby contro l’Inter, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa per parlare con i media riguardo la partita e molte altre tematiche calde in casa rossonera. Tra le moltissime domande che gli sono state poste alla vigilia di una sfida così delicata ce n’è stata anche una riguardante l’assenza di Rafael Leao dalla lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro. La risposta di Pioli non ha lasciato spazio a dubbi e ha rasserenato i tifosi sulla concentrazione del portoghese.

Pioli non fa drammi: “Leao fuori dal Pallone d’Oro? Non ci ho pensato tanto”

Le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in merito all’esclusione del suo numero 10 dalla top 30 sono state le seguenti:

“Non ci ho pensato tanto e non ho parlato con Rafa di questa situazione. Secondo me lui è cresciuto tantissimo e sta diventando un giocatore dominante e determinante per la squadra. Questo è quello che deve provare a fare anche domani in campo”.

Leao quindi è molto concentrato sulla partita di domani contro l’Inter e la delusione per non essere stato inserito in quella lista non sembra averlo riguardato molto da vicino. Pioli sa quanto sia importante il portoghese per la sua squadra e cerca sempre di spronarlo a dare il meglio.

Manca sempre meno al derby contro l’Inter. Leao già a partire dal big match di domani potrà dimostrare che avrebbe meritato di stare tra i candidati al Pallone d’Oro.