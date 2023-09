Leao, gol e caviglia insanguinata: la foto fa spaventare

Rafael Leao è stato uno dei protagonisti della sfida all’Olimpico contro la Roma. La storia sui social scatena la polemica: foto da brividi

I rossoneri sono usciti vittoriosi dalla sfida all’Olimpico contro la Roma. Protagonisti della gara in positivo Giroud con il suo gol dal dischetto e Rafael Leao con una splendida giocata che ha portato la sfida sul risultato di 2-0 dopo 48 minuti dal fischio d’inizio.

Il match si è concluso in discesa per il Milan per poi rischiare qualcosa solamente con l’espulsione di Tomori al 61′. Rafael Leao è stato uno dei migliori in campo della partita ed è risultato decisivo con il suo gol. Subito dopo il match, il portoghese ha pubblicato una storia con una polemica nei confronti della difesa della Roma.

Roma-Milan, la foto della caviglia di Rafael Leao

Il portoghese è stato mattatore del match fino al momento della sua uscita dal campo. Grandissimo gol siglato per il 2-0 con una rovesciata su una marcatura non propriamente perfetta da parte di Celik e tanti dribbling che hanno fatto ubriacare la difesa dei giallorossi.

Tanti i falli subiti durante la partita, ma anche tantissimi calci che non hanno portato ad un fischio da parte dell’arbitro. Rafael Leao, nel post partita sui social, è stato polemico. Il giovane talento ha pubblicato una storia mostrando le condizioni della sua caviglia. Fotografia chiarissima che ha mostrato del sangue sui calzettoni del giocatore che è risultato comunque contentissimo per la vittoria della sua squadra.

Non importa come .. Continuiamo a spingere +3

Questo è quanto scritto dal calciatore nella storia pubblicata su Instagram, seguita da due cuori rosso e nero per confermare il suo amore per il Milan. Ieri il classe ’99 dei rossoneri ha segnato il primo gol della stagione con il suo nuovo numero 10 sulle spalle.

Il cambio di maglia ha portato Leao ad assumersi grandissime responsabilità anche nello spogliatoio della squadra. Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao dovrà prendere il suo posto da leader del gruppo e proverà a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti più difficili della stagione.

I rossoneri sono partiti alla grandissima in campionato con ben 9 punti conquistati su 9 disponibili. Tre vittorie su tre con prestazioni incredibili da parte di tutti i giocatori in campo, vecchi e nuovi acquisti. Il Milan quest’anno potrà lottare sicuramente per le vittoria dello Scudetto e sembrerebbe anche una delle favorite per la vittoria finale, soprattutto con un Leao così.