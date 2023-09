Leao MVP del match con la Roma: primo gol con la 10

La partita contro la Roma ha permesso ai tifosi del Milan di poter esultare per il primo gol in campionato di Leao.

Il Milan ha ottenuto la terza vittoria su tre in questo inizio di campionato e ha convinto battendo la Roma con una prestazione positiva anche quando è rimasto sotto come numero di uomini per l’espulsione di Tomori. La sfida giocata contro i giallorossi è stata utile per vedere anche un Rafael Leao in ottima forma e che ha saputo realizzare un gol davvero bello anche stilisticamente.

Il Milan si gode un Leao in ottima forma: per lui prima rete in rossonero con la numero 10

Per il talento portoghese si tratta della prima rete in questo campionato, un gol ancora più importante a livello simbolico se si conta che è stato il primo che ha segnato con la maglia numero 10. L’ex Lille ha infatti ereditato questa estate il numero più prestigioso nel mondo del calcio dopo che la passata stagione stava sulle spalle di Brahim Diaz, ora rientrato al Real Madrid.

Questa ottima prova condita da un gol in semirovesciata è valso a Leao anche il premio di migliore in campo. Ad assegnarglielo è stata la stessa società rossonera che ha annunciato il risultato di questo premio con un post pubblicato sui social network verificati del club.

Il numero 10 rossonero è stato insignito infatti del premio di “Emirates MVP”, riconoscimento che viene dato al miglior giocatore rossonero dopo ogni gara e che porta il nome dello sponsor ufficiale del club. Per Leao si tratta del primo MVP vinto in questa stagione, arrivato subito dopo la prima rete.