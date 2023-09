L’ex rossonero carica il Milan: “La Champions fa parte del DNA”, poi il commento sul derby

Dopo la sconfitta del derby, per il Milan arriva la Champions, e l’ex rossonero attraverso un’intervista ha voluto dare un pò di carica alla squadra.

In Casa Milan c’è un pò di apprensione dopo la pesante sconfitta contro l’Inter, ma i rossoneri non possono permettersi di perdere la concentrazione, soprattutto visto che oggi riparte la Champions League e dovranno riscendere in campo a San Siro per affrontare il Newcastle.

L’ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com e ha approfittato dell’intervista per rincuorare e caricare il club rossonero. Tra i tanti argomenti, inevitabile è stato affrontare anche il derby appena giocato:

“Cosa direi alla squadra rossonera? Direi che è il momento di ricompattarsi e non far chiacchiere. Bisogna stare in silenzio, allenarsi e lasciar parlare il campo”.

Ha dichiarato Braida, poi ha continuato:

“Vincere è facile, perdere è difficile: le squadre forti dimostrano il loro vero valore quando le cose non girano. Dopo questa partita, vien da pensare ‘l’e’ tutto da rifare’, citando Gino Bartali. Non è così, ma con l’Inter sono emerse criticità intrinseche, tecniche e caratteriali, e credo che l’allenatore avrà capito. Ha vinto un’Inter spumeggiante e organizzata. A parte una ventina di minuti nel primo tempo, siamo stati in difficoltà costante”.

Braida sulla Champions del Milan e poi il ricordo di Berlusconi

Dopo aver dato un pò di coraggio al Milan e aver analizzato un pò il derby, si è passato poi a parlare di Champions e della gara contro il Newcastle:

“Il Newcastle incombe, sarà una partita importante e internazionale. La Champions è nel DNA di questo club: serve superare lo shock del derby ed essere pronti mentalmente”.

La domanda su un suo ipotetico ritorno al Milan, ovviamente non poteva mancare e la sua risposta di certo farà piacere a tutti i tifosi rossoneri:

“Tornare al Milan? Se mi dovessero chiamare come farei a dire di no? Il Milan è il Milan, è nel mio cuore“.

Dopo aver fatto questo dolce commento verso il club, l’ex dirigente ha voluto ricordare con affetto anche Silvio Berluscolni: