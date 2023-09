Tomori: “Un’emozione rivedere Tonali”, poi i complimenti a Leao

Dopo la disfatta del Derby il Milan deve ricominciare. Domani a San Siro ci sarà il Newcastle per una grande notte di Champions League.

Il derby della Madonnina ha reso cupi gli ambienti rossoneri. Una sconfitta così sonora a poco tempo dall’esordio in Champions League ha reso il tifo rossonero incattivito verso la rosa e verso Pioli su tutti. Da sconfitte come queste però il Milan può ripartire mostrando la vera natura di uno dei club più titolati al mondo e anche l’arrivo di Ibrahimovic a Milanello, in queste ore, è un chiaro segnale di spinta e supporto alla rosa rossonera. Il Milan di Pioli dovrà quindi inziare al meglio l’esperienza europea per scacciare i demoni da San Siro e conquistare tre punti importantissimi nel girone.

Tomori, le sue parole in conferenza

Alla vigilia di Milan-Newcastle, in occasione della conferenza stampa pre-partita, ecco Pioli e Tomori che esprimono le loro sensazioni sulla gara che li attende.

Fikayo Tomori, che tornerà in campo dopo aver saltato il derby causa squalifica, è felice di tornare ad aiutare la squadra. Queste le sue parole, innanzitutto, sul derby non giocato:

Deluso di non essere stato in campo con i compagni nel derby, è stata dura guardarla dalla Tv. Domani aiuterò la squadra per iniziare al meglio la Champions League.

Poi le parole sul ritorno a casa di Sandro Tonali, con una maglia diversa, e su ciò che rappresenta Rafa Leao per il Milan:

Sarà bello incontrare di nuovo Sandro. Sarà speciale rivederlo così presto dopo il suo addio al Milan. In campo non esisterà amicizia però. Noi vogliamo vincere. Per quanto riguarda Rafa lui è migliorato tanto da quando sono qui. È importantissimo per noi. La scorsa stagione in Champions ha fatto molto bene ma può migliorare sempre di più e diventare una stella.

Così Tomori sicuro sul comportamento in campo dei rossoneri dove ammette che non ci saranno sconti per nessuno. Conclude poi con le parole sull’avversaria di domani e anche sul ritorno di Ibra a Milanello quest’oggi:

Il Newcastle è una squadra forte e fisica. Dobbiamo mostrare le nostre qualità. Ibra ci da fiducia, lo rispettiamo e lo ascoltiamo tutti.