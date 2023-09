Ma cosa dice l’ex Milan? Tifosi amareggiati per le sue parole, ecco tutto svelato

Le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore del Milan a poche ore dal derby lasciano spiazzati i tutti i tifosi rossoneri.

La sosta per le nazionali è ormai giunta alla conclusione, con gli Azzurri di Luciano Spalletti che sono riusciti a posizionarsi momentaneamente al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inghilterra. Ma oggi è tempo di Serie A, dato che riprenderà il campionato e questo potrebbe essere considerato il vero avvio di stagione. Non che le prime 3 partite non siano state importanti per capire le condizioni di tutte le squadre, ma perchè la sosta dopo appena tre giornate non ha consentito di far prendere il giusto ritmo alla stagione.

Partite che però hanno evidenziato lo strapotere delle due squadre milanesi, che questo pomeriggio alle 18 si troveranno di fronte nel derby di San Siro, dove entrambe le squadre vogliono prendere un primo distacco sull’altra. Bisogna ancora capire quali saranno i due assetti tattici di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, che proveranno a giocarsi tutte le carte migliori per poter fare bottino pieno.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Ambrosini sul derby: “Milan? Per me sarà un 3-3”

Tifosi rossoneri che hanno trascorso dei giorni di grande apprensione in questa sosta per le nazionali, dalla quale non sono arrivate notizie positive. Dal ritiro francese, infatti, i milanisti hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di 3 titolarissimi di Pioli. Il riferimento va a Olivier Giroud, Mike Maignan e Theo Hernandez, che fortunatamente non hanno evidenziato fratture o lesioni particolari e di conseguenza, saranno tutti a disposizione del mister in vista della partitissima di oggi pomeriggio.

Sfida dal sapore particolare e che in tanti vorrebbero commentare, come ha fatto l’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, che ai microfoni de La Repubblica ha fatto il punto sulle due squadre, lasciando spiazzati i tifosi milanisti per non aver ‘visto’ il Milan favorito contro l’Inter: “Per me finirà pari, 3-3 spumeggiante così in telecronaca ci divertiamo. La speranza è che il poco tempo che hanno avuto i tecnici per preparare la partita, fra nazionali e fusi orari, non limiti il coraggio e la bellezza di gioco espressa dalle due squadre fino a questo momento”. Parole che avranno lasciato interdetti alcuni tifosi del Diavolo, che si attendevano un po’ più di ottimismo per le prestazioni dei rossoneri. Semplice realismo oppure velata scaramanzia quella di Ambrosini? Intanto, lo spettacolo è pronto a partire.