Milan, addio Theo Hernandez: Lucas ‘chiude’ l’affare in diretta

Un’intervista doppia dei fratelli Hernandez sta facendo tremare, non poco, i tifosi rossoneri, a cui sembra non ci siano più dubbi sul futuro del proprio Theo.

Tra la Francia e il Milan, forse non scorre più buon sangue come un tempo. A complicarne i rapporti, in un certo senso, ci hanno pensato gli infortuni rimediati a ridosso del Derby della Madonnina di sabato prossimo. Da monitorare, infatti, le condizioni (tuttavia incoraggianti) di Olivier Giroud, di Mike Maignan e di Theo Hernandez, pronti a dare forfait alla sfida contro la Germania di martedì prossimo.

A preoccupare la società rossonera e tutto il suo popolo, tuttavia sono anche le numerosi voci di mercato che, dal ritiro francese, si stanno dando da fare. Ad essere finito nel mirino è proprio uno degli indisponibili di mister Deschamps, il terzino Theo Hernandez, rossonero ormai dal luglio 2019 che si è lasciato intervistare dalla Francia ‘a due voci’ col fratello maggiore Lucas, difensore centrale in forza al PSG dallo scorso 9 luglio, dopo quattro stagioni passate in Germania al Bayern Monaco.

I due fratelli si sono sottoposti ad un’intervista doppia ad opera della emittente televisiva Telefoot che, tra le varie curiosità, ha chiesto loro come abbiano vissuto la notizia sul futuro scontro in vista dei difficile girone F di Champions League.

Ma l’emittente ha fatto sì che i due Hernandez si sbilanciassero sul loro futuro e, in particolare modo, su quello del Milanista, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2026.

Theo Hernandez: addio al Milan?

La domanda più scottante, dunque, è quella sul futuro. E senza troppi peli sulla lingua, il numero 21 del Paris Saint-Germain ha risposto così:

Giocare nel club con mio fratello? Sarebbe fantastico! Già in nazionale andiamo bene, in una squadra di club andremmo ancora meglio!

Un indizio che lascia spazio a più interpretazioni possibili. PSG per Theo, o Milan per Lucas? Questo resta per ora un mistero. Senza dubbio serpeggia, però, la paura dei tifosi milanisti, non disposti di buon grado a vedere andare via il proprio difensore migliore. E sulla stessa scia la dirigenza rossonera, pronta a tutto – o quasi – pur di blindare ancora il difensore classe 1997.

L’interesse del club parigino per Theo Hernandez non è di certo una novità e, secondo i più recenti movimenti di mercato, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe proprio quella dell’addio di Theo al Milan.

Un secondo atto nell’orizzonte delle clamorose e inaspettate partenze a cui il Milan, già da quest’estate, si è dovuta abituare. Ma a cui i tifosi vorrebbero potersi opporre a gran voce.