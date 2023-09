Milan, attacco frontale a Pioli: che stoccata dall’ex Inter

Duro attacco a Pioli, i suoi successi sarebbero merito degli errori di Inzaghi

I derby tra Inter e Milan sono sempre infuocati, dentro e fuori dal campo. Infatti, spesso, le due squadre di Milano si sono ritrovate a sfidarsi, con frecciatine, durante le interviste ma, a volte, si sono scontrate anche per alcuni giocatori da acquistare durante il calciomercato.

I rossoneri e i neroazzurri tendono a prendersi in giro, a fare battute sui risultati delle partite, le prestazioni e così via. Spesso, però, gli attacchi sono molto pesanti e pubblici e, dunque, arrivano a far discutere molto a causa delle parole pronunciate.

Questo è stato proprio il caso di Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato del club neroazzurro, che ha attaccato il lavoro di Pioli ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Le dure parole di Paolillo sul lavoro di Pioli

Durante l’intervista a TMW, Paolillo, ha affermato che, qualche anno fa, i successi dell’allenatore del club rossonero erano dovuti proprio ai semplici errori di Inzaghi, facendo trasparire che, forse, i punti e i trofei conquistati dal Milan non erano tutti frutto del solo buon lavoro di Pioli.

Ecco le parole dell’ex amministratore delegato dell’Inter riguardo l’ultimo scudetto vinto dal Milan:

Pioli l’ho sempre ritenuto bravo, però onestamente lo scudetto che ha vinto è nato dall’errore di Inzaghi nel derby in poi, con molte colpe dell’Inter e del suo allenatore.

Successivamente, ha criticato la rosa creata da Pioli per questa stagione di Serie A

Pioli ha fatto bene l’anno scorso con la squadra dell’anno scorso, quest’anno mi sembra che non si sia creato il feeling giusto. O magari i giocatori arrivati sul mercato non sono così forti come si pensava.

Le parole utilizzate da Paolillo sono state piuttosto dure, soprattutto riguardo i nuovi acquisti del Milan che, fino ad ora, secondo lui, non hanno dimostrato le potenzialità per poter portare la squadra in cima alla classifica.

La stagione del Milan

Le affermazioni di Paolillo, al momento, sembrano piuttosto distanti dalla verità. Infatti, il Milan ha dimostrato, in queste giornate di campionato, di avere ottimi giocatori. Questo, viene dimostrato dai risultati che il club rossonero ha ottenuto fin ad ora poiché il Milan è riuscito a vincere tutte le partite, escluso il derby della scorsa settimana, che ha affrontato dall’inizio del campionato. Infatti, il Milan, adesso, si trova al terzo posto in classifica.