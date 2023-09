Milan, beffa per Tonali: l’annuncio di Howe fa paura

Parla direttamente il suo compagno di squadra che spiega la situazione di uno dei più attesi della prossima sfida di Champions League. Il dubbio sarà trascinato fino all’ultimo come conferma il calciatore.

Settimana prossima ci sarà l’esordio del Milan in Champions League. In un girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Per i rossoneri il primo scoglio è proprio la squadra inglese che quest’estate ha soffiato al Milan il gioiello Sandro Tonali per una cifra record.

Il centrocampista italiano per ora in Inghilterra sta mantenendo tutte le premesse diventando un vero e proprio leader che però nelle ultime settimane ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio.

Infortunio che preoccupa più del previso per il calciatore italiano che potrebbe clamorosamente dire addio alla sfida d’andata contro la sua ex squadra. Sull’argomento oggi pomeriggio si è espresso il suo allenatore Eddie Howe che ha fatto il quadro della situazione Tonali.

Newcastle, le parole di Howe su Tonali

Dalle parole pronunciate dal tecnico del Newcastle sembra sicuro che la questione si deciderà poche ore prima della partita contro il Milan. Per questo weekend invece è sicura la sua mancata convocazione, nella sfida contro il Brentford in Premier League. Queste le parole dell’allenatore a domanda ben precisa:

“Ho parlato con Sandro qualche giorno fa e mi ha spiegato cosa è successo. In Nazionale ha sentito tirare la coscia durante un allenamento e per evitare peggioramenti si è fermato subito e si è fatto curare dallo staff degli azzurri. Una volta tornato qui ha fatto tutti gli esami del caso ed ha evidenziato un piccolo infortunio. Non è nulla di grave ma difficilmente ci sarà questo weekend. Tenteremo di recuperarlo per il Milan”

Periodo difficile per il Newcastle, dopo la bellissima vittoria all’esordio contro l’Aston Villa, sono arrivate tre sconfitta di fila contro Manchester City, Liverpool e Brighton. Sicuramente un calendario non facile ed è questa l’attenuante a cui si attacca Howe, oltre al concitato finale contro il Liverpool, dove gli ospiti hanno rimontato a tempo scaduto in dieci uomini.

Serve dunque una svolta rapida e la riscossa parte da questo weekend prima di lanciarsi nell’avventura europea, un girone di ferro sicuramente, ma gli inglesi puntano a rendere il proprio stadio un bunker per poi colpire in contropiede in trasferta. Specialmente con Milan e Borussia Dortmund sarà lotta fino all’ultimo colpo per raggiungere la seconda posizione, visto che il PSG anche se solo leggermente, sembra essere un gradino sopra le altre.