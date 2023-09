Milan, che guaio: dopo il derby spunta un altro problema per Pioli

Statistiche raccapriccianti per il Milan di Stefano Pioli dopo il pesantissimo ko nel derby contro l’Inter.

L’Inter continua a mostrarsi come una vera e propria bestia nera per il Milan di Stefano Pioli. L’ennesima conferma è arrivata ieri, in occasione del derby di Milano. Dopo l’avvio scoppiettante, frutto di tre vittorie di fila, la squadra rossonera è andata bruscamente al tappeto dinanzi ai rivali storici guidati da mister Simone Inzaghi.

L’Inter ha fatto suo l’ennesimo derby mettendo ko il Milan con un roboante 5-1. Una sconfitta che difficilmente la squadra di mister Stefano Pioli riuscirà a smaltire in breve tempo. Il Milan, nel corso della gara, si è mostrato privo di idee e inerme difronte alla determinazione della formazione nerazzurra. Per la squadra rossonera si tratta del quinto derby perso in nove mesi. Questo, però, non è l’unico dato raccapricciante che fa rabbrividire i tifosi del Milan.

Statiche da incubo per il Milan

Il Milan sta attraversando un periodo di grande difficoltà nei derby contro i rivali cittadini. La statistica che sta attirando l’attenzione degli appassionati del club rossonero è sorprendente: il Milan ha perso tutti e cinque i derby giocati nel corso del 2023, e questa serie negativa sembra senza fine. Ma c’è un altro dato che aggiunge ulteriore peso a questa serie di sconfitte. Il Milan ha segnato un solo gol in questi cinque incontri.

Questa serie di sconfitte è iniziata nel gennaio del 2023, con la Supercoppa Italiana, e si è protratta fino a ieri sera, settembre 2023. Durante questo periodo di nove mesi, i tifosi rossoneri hanno dovuto fare i conti con una serie di delusioni e prestazioni al di sotto delle aspettative contro i loro rivali cittadini.

Ma il dato che probabilmente colpisce di più è il numero di gol segnati dal Milan in questi cinque derby: uno solo. Il gol è stato segnato da Rafa Leao nella partita più recente. Questo dato mette in evidenza le difficoltà offensive che il Milan sta vivendo in questi confronti con i nerazzurri di Simone Inzaghi, non riuscendo a trovare la via del gol contro la difesa avversaria.

Le sconfitte subite e i gol incassati, che ammontano a un totale di 12, indicano anche una certa fragilità difensiva del Milan in questi derby. La squadra deve lavorare duramente per migliorare in entrambe le fasi del gioco e tornare a competere ai massimi livelli nei confronti cittadini.

Gli appassionati del Milan sperano che questa serie di dati negativi possano presto giungere a una conclusione e che il club possa ritrovare la sua forma vincente nei derby, continuando a lottare per i vertici sia a livello nazionale che europeo. Ma per ora, questi nove mesi di delusioni e la statistica di un solo gol segnato rimangono una dura realtà per i tifosi rossoneri.

Resta da vedere se il Milan riuscirà a invertire la tendenza nei prossimi derby. Gli appassionati del club rossonero continueranno a seguire con interesse gli sviluppi di questa situazione e sperano che la squadra di mister Stefano Pioli possa ritrovare la sua gloria nei derby di Milano.