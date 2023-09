Milan, Elliott non molla: altra vittoria in tribunale

Altra vittoria per il Milan che può esultare. Questa volta arriva però non dal campo. Trionfo di Elliot in tribunale

Ancora una volta calcio e vicende legali viaggiano di pari passo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza Elliot ha trionfato l’ennesima causa in tribunale. Questa volta la vittoria è arrivata contro Blue Sky.

Tale vicissitudine riguardava l’inchiesta avviata dalla società di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo circa la cessione del Milan nei confronti di RedBird.

Milan: altro successo in tribunale per Elliot

Grazie al successo ottenuto in tribunale, il fondo Elliot non dovrà recapitare alcun tipo di documentazione nei confronti della compagnia americana.

La decisione è stata conferita da un tribunale di New York che avrebbe per l’appunto deciso di respingere le richieste perpetuate dalla Blue Sky. La compagnia infatti, aveva fatto richiesta affinché si potesse continuare con una disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.

Un successo importante dunque in casa rossonera, dato che il diavolo potrà contare in futuro su altri fondi per il mercato. Ricavato ottenuto e risparmiato attraverso cause extracalcistiche vinte come questa.