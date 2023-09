Milan favorito per lo Scudetto? Allegri sorprende: “Sono superiori”

L’ex allenatore del Milan, Max Allegri, crede che la sua Juventus sia inferiore ad altre squadre del campionato di Serie A.

La Serie A è appena iniziata e dopo cinque turni iniziano ad essere fatti i primi bilanci cercando di capire i valori di ogni squadra. Al momento la classifica vede il Milan al secondo posto alle spalle dell’Inter, con il Lecce terzo e la Juventus che insegue poi in quarta posizione. L’allenatore bianconero Max Allegri ha stilato i suoi rapporti di forza del campionato parlando molto bene della sua ex squadra, il Milan.

Allegri esalta Milan, Inter e Naoli: “Sono superiori a tutte…”

Nel corso della conferenza stampa prepartita di Juventus-Lecce, Allegri ha parlato della corsa Champions. queste le sue dichiarazioni in merito: “Vantaggio di non giocare in Champions? Noi l’anno prossimo dobbiamo giocarla, dovremo entrare nelle prime quattro, anche se non sarà semplice perché Inter, Milan e Napoli sono superiori a tutte. Bisognerà fare un passo alla volta con equilibrio”.

L’allenatore toscano pensa quindi che la sua Juve sia inferiore al Napoli (nonostante una partenza zoppicante in campionato) e delle due milanesi. Allegri è un tecnico che spesso ha dimostrato di saperci indovinare con le sue previsioni ma se a fine stagione queste tre squadre saranno le prime in classifica è ancora tutto da dimostrare.