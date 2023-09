Milan, grossa novità in arrivo: ufficialità a breve

Arrivano importanti novità all’interno dell’organigramma rossonero con un ingresso importantissimo in vista del futuro e dei giovani rossoneri.

A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio sui propri canali ufficiali, il Milan ha deciso di cambiare il proprio responsabile del settore giovanile. E secondo il giornalista arriva un nome che è stato trattato per molti mesi dalla società rossonera.

Si tratta di Vincenzo Vergine che era il vero obiettivo dei rossoneri per il delicatissimo ruolo. Infatti sarà compito suo e del suo staff quello di trovare i prossimi giovani più promettenti d’Europa per farli crescere ed esordire nel Milan in un futuro.

Chi è Vincenzo Vergine

Vincenzo Vergine è un nome molto conosciuto tra gli scout italiani. Lo stesso Vergine ai tempi della Fiorentina è stato lo scopritore di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che nelle casse di Commisso hanno poi portato un guadagno che tutt’ora si fa fatica a dimenticare.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, con il responsabile che entrerà subito nel vivo delle azioni per far capire subito al Milan l’acquisto fatto. Nel mentre lui si occuperà a differenza degli altri anni anche dell’under 17 e l’under 18.