Milan-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: Pioli sorprende tutti

Tanti cambi per il tecnico dei Rossoneri che cambia modulo e molti interpreti rispetto al match contro il Newcastle in Champions League.

Erano previste molte novità e cosi è stato. Il Milan che affronterà l’Hellas Verona alla 15.00 a San Siro vestirà una pelle tutta nuova, per provare a dare un segnale dopo la clamorosa imbarcata nel derby per 5-1 e il deludente pareggio per 0-0 di martedì contro il Newcastle, nonostante le infinite occasioni create. Stefano Pioli ha infatti deciso di passare al 3-4-3 inserendo nuovi titolari.

Pioli cambia modulo: 3-4-3 con Theo e Calabria in tribuna

Il tecnico emiliano rivoluziona tutto adottando la difesa a tre. Come risaputo non ci sarà Mike Maignan in porta dopo lo stop di martedì e spazio quindi per Marco Sportiello, chance ad Alessandro Florenzi e Yunus Musah sulle fasce, addirittura non convocati Theo Hernandez e Davide Calabria. Anche per gli ospiti 3-4-3 e torna titolare Darko Lazovic, a causa dell’infortunio di Josh Doig.

MILAN (3-4-3): Sportiello; Thiaw; Kjaer; Tomori; Musah; Krunic; Reijnders; Florenzi; Pulisic; Giroud; Leao.

HELLAS VERONA (3-4-3): Montipò; Magnani; Hien; Dawidowicz; Faraoni; Hongla; Duda; Terracciano; Lazovic; Folorunsho; Ngonge.