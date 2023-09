Milan in positivo nel 2022/23: ricavi da record per il club

Arriva una buona notizia per il club di via Aldo Rossi, riguarda il bilancio e ciò non accadeva da anni.

Il Milan raccoglie ora i frutti della gestione di RedBird e le casse rossonere ora sorridono. Le due stagioni passate hanno riportato il Milan definitivamente in alto dopo tanti anni bui di dubbie gestioni. Ora la notizia è positiva e finalmente appare il segno positivo sul bilancio milanista. Questa la notizia che fa sorridere Cardinale e Co.

Milan, la notizia è positiva

Non accadeva da ben 17 anni e ora i rossoneri mettono un mattone in più per un futuro solido.

Era dal 2006 che non accadeva, l’ultimo anno in cui il Milan ha visto il segno positivo vicino al proprio bilancio. Sono stati 17 gli anni di chiusure in rosso ed ora, secondo Calcio & Finanza, finalmente vede la luce.

Il bilancio positivo arriva grazie ai ricavi da record dove grazie alle sponsorhip prolifiche e, sopratutto, l’ottimo risultato raggiunto in Champions League, i ricavi hanno toccato quota 400 milioni di euro. Il risultato positivo è stato di 6 milioni di euro e ora, il club, inizierà a guardare al futuro, soprattuto sul tema stadio.