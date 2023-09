Milan, ‘incidente diplomatico’ con la Francia: tifosi infuriati

L’ambiente rossonero non ha preso affatto bene la notizia giunta direttamente dal ritiro della nazionale francese.

Siamo ormai giunti quasi alla fine di questa sosta dal campionato, particolarmente sofferente per il Milan sotto diversi punti di vista. In primis, alla luce della mancanza d’interpreti a disposizione di Stefano Pioli, che ha potuto contare solo su pochi componenti del suo undici titolare nelle ultime sedute di allenamento, cruciali ai fini della preparazione ad una gara sentita come il derby contro l’Inter.

Nel caso specifico del Diavolo, inoltre, una serie d’infortuni ha colpito diversi giocatori chiamati dalle loro nazionali. Spicca, per ovvi motivi, lo scenario presentatosi all’interno del ritiro della Francia, dove due fedelissimi del tecnico rossonero hanno riscontrato problemi fisici che potrebbero compromettere la loro presenza nella stracittadina milanese: Olivier Giroud e Theo Hernandez.

Germania-Francia, Theo sarà titolare: tifosi rossoneri infastiditi

Per quanto riguarda Giroud, il Milan e la Francia hanno trovato fin da subito una soluzione che potesse soddisfare tutte le parti in gioco, ovvero il rientro anticipato dell’attaccante in Italia per iniziare immediatamente le terapie necessarie a smaltire l’infortunio. La situazione di Theo Hernandez, invece, sembrerebbe aver dato vita a dissidi piuttosto accesi, animati in particolar modo dalla tifoseria rossonera, infastidita dalle recenti scelte della Francia.

Negli scorsi giorni, il terzino rossonero ha dovuto saltare un paio di sedute d’allenamento con il resto della selezione francese a causa di un fastidio al polpaccio. Un problema comunque di lieve entità che quest’ultimo ha evidentemente superato in tempi brevi, visto che Didier Deschamps non lo ha rispedito a Milanello come nel caso del n°9. Piuttosto, lo ha regolarmente convocato per la partita di stasera contro la Germania, ma non solo.

Difatti, secondo quanto riportato dall’emittente francese RMC Sport, Deschamps sarebbe intenzionato a schierare Theo Hernandez addirittura dal primo minuto. Non trattandosi di una gara valida ai gironi di qualificazione per Euro 2024, ma di una semplice amichevole, i tifosi rossoneri non avrebbero gradito la notizia.

Piuttosto, questi si sarebbero aspettati maggior prudenza nei tempi di rientro in campo del n°19 del Milan. Certamente, sul loro giudizio grava assai l’imminenza del derby contro l’Inter, a soli quattro giorni di distanza. Rimane pur vero che la rosa a disposizione dell’allenatore della Francia sia piuttosto ampia e correre un simile rischio di ricaduta appare una scelta parecchio azzardata, soprattutto in vista di impegni futuri decisamente più importanti per i transalpini.