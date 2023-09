Milan, Jovic e il retroscena di mercato: la confessione sulla trattativa

Finalmente è arrivato il giorno della presentazione del vice Giroud, Luka Jovic ha parlato in conferenza stampa.

Dopo l’addio al calcio di Zlatan, il Milan ha avuto un solo e unico obiettivo. Serviva un vice Olivier Giroud, perché ormai la carta d’identità richiama dei riposi con più frequenza. In estate il Milan ha sostituito Rebic con Okafor, e Jovic con Origi.

Il benvenuto a Jovic: “Milan, step in più”

Luka Jovic è arrivato da Firenze proprio nelle ultime ore di mercato. Nell’ultima finestra infatti, il Milan aveva messo gli occhi su Taremi del Porto, anche su Kean. Ma non arrivando nessuna fumata bianca, ecco l’assalto al centravanti serbo ex Real Madrid. E proprio nel giorno della presentazione, Jovic racconta il retroscena della chiamata di Maldini: “Ci sono stati contatti con Maldini circa tre anni fa quando ero a Madrid – rivela l’attaccante serbo – Ma le cose non andarono in porto e ora mi trovo qui“.

Jovic racconta anche come questa nuova avventura significhi molto per lui: “Essere in un club come il Milan oggi per me significa fare uno step in più rispetto alla passata stagione“. Certamente giocare per i rossoneri è diverso, ora si attende solo l’esordio dal primo minuto e chissà, magari anche un gol, Verona nel mirino.