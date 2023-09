Milan, la notizia è una vera manna: salti di gioia per Pioli

Filtrava grande preoccupazione, ma Stefano Pioli può infine esultare dopo le ultime news giuntegli direttamente da Milanello.

Il Milan si è ritrovato ad affrontare il suo primo periodo complicato a solo un mese di distanza dall’inizio della stagione. Ad una partenza a razzo, comprovata dalle tre convincenti vittorie consecutive nelle prime tre giornate di campionato, è seguito un improvviso black-out nel derby contro l’Inter.

Una sconfitta che ha messo a dura prova la sicurezza dei giocatori rossoneri, la cui mancanza si è fatta sentire nella sfida seguente contro il Newcastle, terminata con un pareggio a reti bianche nonostante le tante chances avute per portarsi in vantaggio. Come se ciò non bastasse, nei minuti finali del debutto in Champions League si è persino fatto male Mike Maignan. Fortunatamente, però, l’infortunio sembrerebbe essere meno grave del previsto.

Infortunio Maignan, buone notizie da Milanello: ecco quando tornerà in campo

All’81° minuto del match contro i Magpies, Maignan ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio. Nessuno scontro di gioco, il n°16 si è infortunato da solo. Alla luce della recente fragilità fisica dell’estremo difensore francese, che tra metà ottobre del 2022 e fine febbraio del 2023 aveva saltato addirittura 31 partite complessive, lo spavento ha assalito fin da subito i pensieri di tutto l’ambiente rossonero milanisti, pessimista all’idea del possibile deja-vù.

I tifosi possono però dirsi tranquillizzati viste le ultime notizie giunte da Milanello in merito alle condizioni del portiere. Difatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’infortunio di Maignan non desterebbe troppe preoccupazioni allo staff medico rossonero. Per lui, aggiunge il quotidiano torinese, si prevede piuttosto un pieno recupero entro la sfida di campionato contro la Lazio, fissata ad una settimana esatta da oggi, ovvero sabato 30 settembre, alle ore 18.

L’ex Lille sarà assente “solamente” per due incontri visto l’impegno infrasettimanale di Serie A: oggi a San Siro contro l’Hellas Verona e mercoledì in trasferta contro il Cagliari. Il tecnico Stefano Pioli avrebbe sicuramente preferito averlo a disposizione anche in tali occasioni, ma può sicuramente tirare un grande sospiro di sollievo viste le iniziali premesse.

Al suo posto, ovviamente, ci sarà il nuovo arrivato Marco Sportiello, che si è già fatto trovare pronto al suo ingresso in campo contro gli inglesi. L’ex Atalanta si è infatti reso protagonista al 95° minuto con un intervento decisivo sul potente tiro dalla distanza di Longstaff, salvando dunque il Diavolo dall’ulteriore beffa finale.