Milan-Lazio, Lazzari lancia la sfida: lo ha detto sulla partita!

L’esterno biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro i Rossoneri in programma domani pomeriggio.

Continua il tour de force del Milan che domani tornerà subito in campo per la settima giornata di campionato. L’avversario sarà tutt’altro che abbordabile, la Lazio di Maurizio Sarri sembra infatti intenzionata a scalare posizioni in classifica dopo la falsa partenza e la vittoria con il Torino ne è la conferma. Intanto Manuel Lazzari, esterno dei capitolini, ha parlato del match di domani.

Lazzari crede nella squadra: “Faremo la nostra partita”

L’ex SPAL è intervenuto sui canali ufficiali del club biancoceleste per parlare ovviamente del big match di San Siro in programma alle 18.00:

Affrontiamo la capolista, una squadra molto forte che a San Siro è sempre stata difficile da affrontare. Loro hanno grandi campioni, ma noi dobbiamo continuare su questa strada e faremo la nostra partita sperando in un risultato positivo.

Queste le parole di Lazzari che riconosce la forza del Milan, ma al tempo stesso ha fiducia nei mezzi della propria squadra ed è sicuro che possano dire la loro.