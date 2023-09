Milan-Newcastle, annunciato l’arbitro del match: i precedenti

Nella giornata odierna è stata svelata la designazione di Milan-Newcastle.

Non c’è tempo di pensare alla dolorosa sconfitta nel derby della Madonnina, perso dai rossoneri per 5 a 1 contro l’Inter: il Milan di Stefano Pioli, infatti, scenderà di nuovo in campo, a San Siro, per la prima partita di Champions League, contro il Newcastle.

Sarà una partita all’insegna dei ricordi, visto che Sandro Tonali tornerà nello stadio che lo ha visto protagonista negli ultimi tre anni, con la maglia rossonera.

La UEFA svela l’arbitro di Milan-Newcastle

La prima partita di Champions League per il Milan, in questa nuova stagione, è programmata per martedì 19 settembre, alle ore 18:45, contro il Newcastle.

Nelle ultime ore, la UEFA ha reso noto l’arbitro della gara: sarà lo spagnolo Josè Maria Sanchez a dirigere la gara delle 18:45 a San Siro. Milan e fischietto iberico non si sono mai incontrati fino ad ora nei rispettivi cammini europei; stesso discorso vale anche per il Newcastle.