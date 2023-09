Milan, rosso e polemiche: Musah e il sondaggio beffardo

A Yunus Musah non è andato giù un episodio avvenuto nel corso del match Cagliari-Milan. Il centrocampista della società rossonera ha mostrato il proprio dissenso su Instagram.

Dopo la sofferta vittoria ottenuta in casa ai danni l’Hellas Verona, il Milan di mister Stefano Pioli ha vinto e convito in Sardegna nel turno infrasettimanale di Serie A giocato contro il Cagliari di Claudio Ranieri.

Nonostante l’iniziale svantaggio, maturato dalla rete di Lovumbo, i rossoneri hanno ribaltato le sorti del match, innescando una rimonta sontuosa. Successo, il secondo consecutivo dopo il ko nel derby con l’Inter, che il Milan ha messo a segno grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek.

I punti strappati nell’ostica trasferta a Cagliari si sono pesantissimi, visto ancora lo scivolone interno dell’Inter nel match col Sassuolo. Con la vittoria in Sardegna e il ko dei nerazzurri, il Milan è tornato in vetta alla classifica, sempre in coabitazione con la squadra di Simone Inzaghi.

Il Milan ha di fatto archiviato la pratica Cagliari, ma chi fa fatica a mettere le spalle la recente sfida in Sardegna è Yunus Musah. Al centrocampista dei rossoneri non è andato giù un episodio avvenuto nel corso della gara.

Musah ironizza su Instagram

Il giovane talento del Milan, Yunus Musah, ha suscitato l’interesse dei tifosi rossoneri con una storia provocatoria su Instagram dopo la sfida di campionato contro il Cagliari. Durante la partita, Musah ha ricevuto un pugno alla nuca da Nahitan Nández, un gesto che è passato inosservato dall’arbitro.

In un tentativo di coinvolgere i suoi seguaci, Musah ha condiviso un video del controverso episodio accompagnato da un sondaggio sarcastico: “Era rosso? Sì, sì o sì?” Questa domanda provocatoria ha immediatamente scatenato una discussione tra i fan del Milan, che si sono divisi sul giudizio dell’azione.

Tuttavia, la provocazione di Yunus Musah è stata di breve durata. Il calciatore del club rossonero, forse temendo ulteriori polemiche, ha presto rimosso la storia dal suo profilo Instagram, lasciando i tifosi con un pizzico di incertezza sulla sua opinione sulla situazione.

Questo episodio dimostra come i social media siano diventati un terreno fertile per i calciatori nell’esprimere le proprie opinioni e coinvolgere i propri tifosi in dibattiti sulle partite. La rapida rimozione della storia Instagram da parte di Yunus Musah suggerisce anche quanto sia importante per i calciatori gestire attentamente la loro presenza sui social network per evitare controversie indesiderate.