Milan, salti di gioia per Pioli: rinnovo in vista per un big

Si discute a Milanello su chi dovrà restare o meno nel futuro rossonero. Di sicuro il Milan è intenzionata a concedere il rinnovo ai top

La nuova annata del Milan è partita con un mix all’insegna dei nuovi, abbinata allo zoccolo duro dei vecchi. Un’avventura iniziata sulle ali dell’entusiasmo. Euforia che poi si è sgonfiata con la sconfitta subita nel derby contro l’Inter.

A creare maggior preoccupazione nell’ambiente rossonero, alcuni infortuni piombati nel clou della stagione, come quello subito da Mike Maignan. L’estremo difensore non è nuovo a problemi muscolari o ricadute che l’hanno tenuto lontano dal campo.

Anche in questa stagione c’è già stato il primo disguido con il problema muscolare accusato nella sfida di Champions League contro il Newcastle. Un problema che al momento non sembrerebbe essere troppo grave e dovrebbe permettere numero 16 rossonero di essere presente per la sfida contro la Lazio.

Da quando è iniziata la sua avventura con il diavolo, infatti, il francese ha sempre saltato delle partite durante il corso del campionato. Lo scorso anno sicuramente il più difficile dal punto di vista personale per il francese, che spesso ha dovuto rimandare il proprio impegno in campo.

Ciononostante il portiere che ha sostituito Gianluigi Donnarumma nell’estate del 2021, è stato un faro per la difesa rossonero. Ogniqualvolta venisse chiamato in causa, ha sempre dato grande sicurezza alla retroguardia, a suon d’interventi decisivi.

Per questo motivo, la nuova dirigenza è al lavoro per garantirsi che il percorso fra Mike Maignan ed il Milan prosegua anche nel futuro.

Milan e Maignan: si tratta per il rinnovo di contratto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ci sarebbero stati dei primi contatti fra la dirigenza rossonera e l’entourage dell’ex portiere del Lille.

Infatti c’è un ottimo rapporto fra le parti, intenzionate entrambe a continuare questo percorso assieme. Ovviamente però resta in ballo il distacco fra l’attuale ingaggio percepito dal francese con la richiesta in merito a ciò che sono state le sue prestazioni sino ad ora.

Maignan attualmente riceve 2,8 milioni di euro dal Milan, ritenuti troppo pochi dal suo entourage la cui richiesta è di circa sei. Consci anche del fatto dell’appeal, che l’estremo difensore, avrebbe sul mercato.

Decisivi saranno sicuramente incontri futuri. Per adesso le parti hanno avuto un solo meeting per iniziare ad intavolare la trattativa. Di sicuro i vari infortuni sono un punto a sfavore per il portiere, un dato sul quale la società spingerà per non compiere un’importante esborso economico per un solo calciatore.