Milan, scelto il post Giroud: Furlani ha deciso, costa 40 milioni

Il Milan di Jerry Cardinale pensa al dopo Giroud. La società rossonera continua monitorare diversi profili per l’attacco.

Il Milan sembra già guardare al futuro per rinforzare la sua linea d’attacco. La dirigenza rossonera continua la ricerca di una punta centrale su cui puntare in vista del futuro. Vista l’avanzata età calcistica di Oliver Giroud, il club milanese prosegue senza freni la propria caccia al centravanti.

I profili che starebbe scrutando la dirigenza rossonera capeggiata da Cardinale sono molteplici. Tra i nomi finiti nella lista dei futuri obiettivi di mercato della società lombarda, ci sarebbe anche quello di un attaccante inglese della Premier League. Il profilo in questione suscita la fantasia del Milan, pronto ad avviare i primi dialoghi per cercare di affondare il colpo.

Il Milan guarda in Premier League

Tra i principali obiettivi di mercato del Milan ci sarebbe l’attaccante inglese Ollie Watkins dell’Aston Villa. Questo è un nome che sta attirando l’attenzione del club rossonero e dei suoi tifosi. L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, sembrerebbe deciso per la punta inglese. Ollie Watkins, attaccante dal valore di 40 milioni, pare abbia stregato il Milan. Infatti, il club rossonero è disposto ad assicurarsi le prestazioni del calciatore inglese, qualora si presentasse la giusta occasione.

Watkins, attaccante classe 1995, è una punta di peso che continua a far parlare di sé nella tanto ambiziosa Premier League. Il suo contratto con l’Aston Villa scade nel 2025, ma secondo alcune fonti, potrebbe essere disponibile sul mercato per una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Questo lo rende un obiettivo interessante per il Milan di Cardinale, che sta cercando con insistenza una nuova punta centrale per il futuro. Tuttavia, l’Aston Villa non ha alcuna intenzione di liberarsi del centravanti così facilmente. Il Milan dovrà essere molto convincete per portarsi a casa le prestazioni di Ollie Watkins.

Il Milan ha dimostrato di essere disposto a investire in attaccanti di talento. Ollie Watkins potrebbe rappresentare una solida opzione per il club rossonero, grazie alla sua versatilità in attacco e alla sua capacità di segnare gol in modo costante.

La trattativa per Watkins è ancora in fase embrionale, ma sembra che il Milan sia seriamente interessato a portarlo all’ombra della Madonnina. Gli appassionati rossoneri seguono con attenzione gli sviluppi di questa possibile operazione di mercato, sperando che possa contribuire a rafforzare ulteriormente la squadra e a garantire un futuro luminoso al Milan.