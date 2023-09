Milan, una doccia fredda: l’annuncio è netto, resta fuori

Un difensore del Milan resta in panchina a margine del prossimo match con la rispettiva nazionale.

Arriva una brutta notizia per il Milan. Il possente difensore rossonero sarà costretto a sedersi in panchina in vista del nuovo impegno con la rispettiva nazionale. Il protagonista in questione è il granitico centrale Malick Thiaw.

Nella recente conferenza stampa del commissario tecnico tedesco ex Bayern Monaco Hans Flick, si è rivelato che il giovane difensore del Milan, Malick Thiaw, sarà costretto a sedersi in panchina nel prossimo incontro della nazionale tedesca contro il Giappone. Questa notizia è stata una doccia fredda per i tifosi rossoneri, che hanno visto Thiaw ottenere minuti importanti nel club milanese.

Thiaw ai box con la Germania

Hans Flick ha elogiato la crescita di Thiaw e ha riconosciuto il suo contributo significativo al Milan. Tuttavia, il commissario tecnico ha annunciato che sarà Niklas Süle a iniziare la partita contro il Giappone: “Siamo soddisfatti della crescita di Thiaw. Anche lui sta ottenendo un minutaggio importante con il Milan. Si è già ambientato molto bene con noi, ma domani inizierà Süle”. Questa decisione mette in evidenza la concorrenza feroce all’interno della nazionale tedesca per il reparto difensivo.

Malick Thiaw, che si è rapidamente adattato al suo ruolo con la nazionale tedesca, rappresenta un futuro promettente per l’idea di gioco della Germania. La sua esperienza con il Milan gli ha permesso di guadagnare minuti preziosi in campo, ma ora dovrà dimostrare il suo valore anche con la maglia della selezione tedesca.

Dunque, in occasione della sfida con il Giappone, Malick Thiaw sarà fermo ai box. L’ambiente rossonero non è rimasto contento dell’esclusione del proprio difensore tra i titolari della Germania, ma può comunque guardare con ottimismo la volontà di Hans Flick nel mettere Thiaw in panchina. Infatti, il Milan di Stefano Pioli e suoi tifosi possono comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, dato che il difensore tedesco presto dovrà scendere in campo con la maglia rossonera in occasione dell’atteso derby contro l’Inter.

Diversamente dalle gerarchie della selezione tedesca, Malick Thiaw a margine del derby dovrà sostituire lo squalificato Tomori, partendo dal primo minuto nel derby di Milano. Quindi, la panchina con la Germania, può essere visto comunque come una nota positiva dal club rossonero. Il difensore, di fatto, partendo dalla panchina risparmierà gran parte delle energie per il derby di Milano, evitando di incappare in inaspettati infortuni. Anche se, mettere ulteriori minuti nella gambe, sopratutto in questo periodo, è di fondamentale importanza.

L’obiettivo di Malick Thiaw è quello di guadagnare sempre più spazio nella squadra rossonera di Stefano Pioli, così da strappare consensi anche nella selezione tedesca di Hans Flick. La sua storia di crescita e adattamento è una fonte di orgoglio per il Milan, e i tifosi rossoneri non vedono l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per questo talentuoso difensore.