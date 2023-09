Musah: “Ho scelto il Milan per un motivo”, poi il retroscena su Pulisic

Il giocatore americano ha rilasciato un’intervista dove esprime la sua felicità sul Milan e sul suo amico Pulisic.

Yunus Musah rientra tra gli acquisti estivi del Milan ed è un acquisto che mira al futuro. Il classe 2002 approdato al Milan vuole ritagliarsi il suo spazio ma sempre con umiltà. Ora impegnato con la sua naizonale statunitense ha rilascia un’intervista dove parla di Milan, e non solo.

Musah felice al Milan, le sue parole

Non tantissimi minuti giocati ad ora, Musah però vuole migliorare.

Il centrocampista 20enne col tempo potrebbe rivelarsi una pedina importante per Pioli in chiave turnover e non solo. Durante il ritiro con la sua nazionale ha rilasciato un’intervista ripresa da AS. Ecco le sue parole:

Ho scelto il Milan perchè è un livello superiore. Qui posso giocare ai massimi livelli. Il club è tra i più importanti al mondo e la mia decisione è stata facile.

Esordisce così Musah, che poi parla anche del suo connazionale Pulisic e della felicità di averlo anche a Milano: