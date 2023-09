Musah: “San Siro si fa sentire, è bellissimo. Nuovo ruolo? Vi svelo tutto”

L’ex Valencia è intervenuto nel post partita parlando dell’emozione di partire da titolare e del suo nuovo ruolo.

Dopo una settimana tutt’altro che positiva, con l’umiliazione per 5-1 nel derby contro l’Inter e con il pareggio incolore in Champions League contro il Newcastle, il Milan oggi aveva l’obbligo di vincere e l’ha fatto. Vittoria per 1-0 ai danni dell’Hellas Verona, con Yunus Musah in grande spolvero. L’americano ha poi rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara.

Yunus e l’esordio da titolare: “È stato molto bello”

Dopo il match, vinto grazie alla rete nei primi dieci minuti di capitan Leao, lo statunitense classe 2002 è intervenuto a DAZN parlando dell’esordio da titolare:

Anche quando sono in campo sento il calore dei tifosi, però sentirli in campo è un’altra cosa. Non ho mai pensato di esordire a San Siro, però è stato molto bello. Nuovo ruolo? Ho delle caratteristiche che mi permettono di giocare largo.

Queste le parole di Musah, che ha ben figurato nel suo debutto da titolare avvenuto oggi contro l’Hellas Verona.