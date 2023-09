“Non ci sarò”: Milan, l’annuncio ufficiale gela i tifosi

Notizia che spiazza un po’ tutto l’ambiente milanista. Al derby di sabato sera a San Siro ci sarà quindi un’assenza di lusso.

L’argomento in questione è sempre e soltanto lui. Il derby di sabato 16 settembre è diventato sempre di più pane quotidiano per tutti i media vicini alle compagini di Milano. Sarà tutto esaurito o quasi, diciamo che l’attesa è talmente frenetica che sarà difficile vedere qualche seggiolino vuoto. Sarà l’ennesima sfida tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Questa volta i due tecnici si scontrano presto, essendo che sarà solamente la quarta partita di campionato.

Le due milanesi al momento viaggiano a medie elevatissime, i nerazzurri hanno un toro indemoniato in casa, Lautaro Martinez ha già raggiunto cinque reti in 3 match; dall’altra parte c’è il francese Olivier Giroud, quattro le reti per lui fin qui. Quest’ultimo arriva da acciaccato causa Nazionale, la sua presenza è in dubbio, ma c’è ottimismo per vederlo dal primo minuto. Le milanesi hanno dimostrato di avere un passo in più rispetto alle altre big, ed è per questo che possiamo già considerarlo un assaggio di crocevia per la bagarre che ci terrà incollati sul divano ogni week-end; c’è di tutto in questo derby, vietato perderselo.

Annuncio shock, il Presidente non ci sarà al derby

Se da una parte c’è tutto il popolo rossonero in attesa di capire se Giroud farà parte o meno di questo derby; dall’altra c’è il Presidente Paolo Scaroni. La conferma è arrivata proprio da quest’ultimo all’uscita dopo l’Assemblea di Lega Serie A a Milano (di quest’oggi): “Purtroppo non ci sarà allo stadio, non vedrò il derby perché non posso, sarò via“. Queste le sue parole ai microfoni di TMW dopo l’assemblea, e quindi al Milan possiamo dire che mancherà il numero uno. Una notizia che crea un po’ di sconforto visto l’entusiasmo che si sta creando e che sta crescendo sempre di più in maniera esponenziale attorno a Casa Milan. C’è molto affiatamento, e sapere che il Presidente Scaroni non ci sarà a vedere il derby placa l’entusiasmo rossonero.

L’annuncio di Scaroni è chiaro, non ci sarà, ma sarà sempre accanto (seppur da lontano) al proprio team, chiamato all’impresa. Chi vincerà questo derby darà una chiara spinta al campionato. Stefano Pioli sta preparando il match anche se ha a disposizione pochi giocatori visto la grossa pescata dalle rispettive Nazionali. La situazione infortunati non sembra preoccupare più di tanto, son stati studiati dei piani ad hoc per far si che il Milan scenda in campo con la stessa formazione delle prime giornate e quindi con Maignan, Theo e Giroud confermati, l’unico cambio sarà Simon Kjær al posto dello squalificato Tomori.