“Non è importante!”: Milan, che frecciata in vista della Champions

Arriva la frecciatina del difensore del Milan in vista della UEFA Champions League.

È partita senza dubbio col botto la nuova stagione per il Milan di mister Stefano Pioli. Dopo essersi presi la scena del mercato di Serie A, figlio di numerosi è importanti acquisti, la formazione rossonera si è presa di diritto anche i riflettori del campionato di massima serie, inanellando tre vittorie consecutive ai di Bologna, Torino e Roma.

Dopo la sosta legata agli impegni delle nazionali, ci sarà un nuovo banco di prova per la squadra di Stefano Pioli, forse il più atteso. I rossoneri daranno vita ad un infuocato derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, in programma sabato 16 settembre alla scala del calcio (ore 18:00). Entrambe le formazioni, in testa a punteggio pieno, cercheranno l’ennesimo successo per proseguire senza sosta la striscia di vittorie, lanciando di fatto un chiaro segnale alle pretendenti al titolo.

Frecciatina di Kjaer in vista della Champions

In merito all’avvio spumeggiante del Milan, ha parlato Simon Kjaer. Dopo la recente partita tra la Danimarca e San Marino, l’esperto difensore danese ha condiviso le sue prospettive sulla nuova stagione del Milan. Il centrale ha espresso fiducia nella squadra rossonera.

“Quest’anno abbiamo una squadra completa, con ottimi giocatori. Siamo stati insieme per tre anni dove siamo migliorati e possiamo trovare nuovi modi per fare le cose”, ha detto il difensore rossonero. “La continuità nel calcio fa bene. Abbiamo preso giocatori molto forti, ne abbiamo due per ruolo e speriamo bene per questa stagione. Abbiamo un’ottima squadra”, ha dichiarato Kjaer.

Uno dei punti salienti della discussione è stato il sorteggio del girone di Champions League, che vedrà il Milan lottare contro avversari di alto livello come PSG, Borussia Dortmund e Newcastle United. In tal senso, Kjaer ha lanciato una piccola frecciati: “Preferisco le squadre insidiose, in Champions vuoi incontrare i più forti”.

Quando è stato chiesto chi, oltre al Milan, passerà il turno nel girone di Champions, Kjaer ha risposto in modo prudente: “È un girone aperto, dipende dai dettagli in ogni partita. Ogni partita ha un 50/50, poi dipende sempre dal momento e dalla giornata. Pero passiamo noi sicuro (ride, ndr) e poi per me non è importante chi passa”.

Infine, Kjaer ha affrontato la questione della lotta per lo scudetto tra Milan e Inter. Ha dichiarato: “È presto. Noi vogliamo comunque mettercela tutta per cercare di giocare per lo scudetto quest’anno”. La determinazione di Kjaer è un chiaro segnale della mentalità del Milan per la stagione da poco iniziata. Il club rossonero è pronto a prendersi la scena, tra Serie A e Champions League.