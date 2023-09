“Non ha visto niente”: Milan, l’attacco a Pioli è durissimo

I tifosi rossoneri attaccano duramente il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo un’altra sconfitta nel derby contro l’Inter.

Per i tifosi del Milan è un altro derby da dimenticare quello di oggi che si è concluso con un passivo davvero pesante: 5-1 in favore dell’Inter. Il club rossonero perde così la testa della classifica e manca l’appuntamento con la vittoria per la prima volta dopo i tre successi ottenuti nelle prime tre giornate.

Tra le molte accuse dei supporter del Milan ci sono anche quelle nei confronti dell’allenatore, come sempre accade in queste circostanze. Stefano Pioli è infatti finito nuovamente sul banco degli imputati dopo questa pesante sconfitta nel derby della Madonnina.

“Pioli non hai rivisto gli ultimi derby”: i tifosi insorgono sui social

Nel corso del secondo tempo del derby tra Inter e Milan i tifosi rossoneri hanno iniziato ad insorgere sui social una volta capito che la partita gli stava per sfuggire di mano. I commenti furiosi dei fan di fede milanista non hanno tardato ad arrivare e uno dei più beccati era senza dubbio il mister Stefano Pioli. Il tecnico ex Lazio e Fiorentina è stato accusato di aver commesso molti errori nel corso di questa gara ma uno su tutti non è andato giù ai tifosi del Diavolo.

Uno dei fattori che più non sono piaciuti ai tifosi del Milan è il fatto che l’andamento del match ha ricordati i derby della stagione scorsa in cui il Diavolo era già uscito con le ossa rotte. Uno dei commenti più in voga era uno di questo genere:

“Pioli non ha rivisto gli ultimi derby, e dalla partita di stasera è evidente”.

La rabbia dei tifosi è giustamente aumentata ancora di più verso il finale di gara quando l’Inter ha poi trovato anche la quinta rete che rende indigeribile la sconfitta. Pioli avrà moltissimo lavoro da fare per cercare di riguadagnare la fiducia del suo pubblico che continua ad attaccarlo per la poca variabilità della sua squadra nei derby del 2023,

Un’altra serata storta dunque per tutto il mondo Milan con i tifosi che adesso devono leccarsi le ferite e cercare di ripartire al meglio fin da subito già dalla prossima partita, in programma martedì alle 18:45 contro il Newcastle di Sandro Tonali. La Champions League sembra essere infatti proprio l’occasione perfetta per consentire ai rossoneri di rimettersi in piedi dopo l’ennesimo derby deludente.