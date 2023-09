Occhio Milan, così prendono Camarda: è allarme

Il giovanissimo talento italiano, e rossonero, Camarda sta stregando l’Europa a suon di gol. Ora le big lo vogliono

Il Milan si distingue sicuramente da tanti altri club per il prosperoso vivaio che negli anni è riuscito sempre a sfornare ottimi talenti. I settori giovanili del Milan quindi sono sempre capaci di nascondere grandi giocatori e, si spera, l’obiettivo è quello di riuscire a portarli in prima squadra facendoli indossare la maglia rossonera dei ‘grandi’ in futuro. Nel Milan di oggi troviamo giocatori come Calabria e Pobega ma anche Bartesaghi, classe 2005, 17 anni, che è stato promosso in prima squadra e progressivamente Pioli, da subentrante, gli concede minuti importanti.

Nelle grandi squadre però è sempre difficile emergere dai settori giovanili. C’è bisogno sempre di uno sguardo al futuro da parte del club capace quindi di rischiare gli esordi dei più giovani. Vi è poi sicuramente una concorrenza elevata nelle prime squadre dove per spodestare i big ci vuole un certo talento. In questi anni il vivaio del Milan sta producendo buoni giocatori, tuttavia molti ancora non hanno trovato la promozione in prima squadra girando quindi i piccoli club nei campionati minori. In questi mesi però c’è un classe 2008 che incanta: Francesco Camarda. Il suo nome ora è sul taccuino delle grandi squadre europee.

Camarda, l’Europa chiama: assalto City

L’attaccante incanta nelle giovanili, si avvicina il grande salto nel calcio europeo che conta. Francesco Camarda sta bruciando le tappe. Forse in molti lo conosceranno come il baby talento da 400 e più gol segnati già dalla categoria Pulcini. Il 15enne difatti è ormai conosciuto per la raffica di gol che nelle giovanili ha segnato. Anche in questo inizio di stagione non si è smentito.

Sono otto le partite giocate da lui ad ora in stagione e sono già 6 i gol segnati. La doppietta in Youth League, prima, e la tripletta in Coppa Italia Primavera, poi, lo hanno messo sul trampolino di lancio. Il Milan dunque ha tra le mani un diamante grezzo dalle spiccate qualità fisiche e tecniche. Il ragazzo infatti, ad appena 15 anni, vanta un’altezza di 184 cm e lo strapotere fisico verso i suoi coetanei è evidente.

Su di lui ora si posano gli occhi delle big d’Europa. Il Daily Star infatti parla dell’interesse che arriva già dalla Premier League con il Manchester City che ha il nome del ragazzo sul taccuino. Dunque è evidente che semmai il Milan dovesse lasciarsi sfuggire definitivamente un talento simile l’errore sarebbe clamoroso. Per ora il Milan continua a monitorare e magari, prossimamente, potrebbero arrivare anche le prime panchine in Serie A.