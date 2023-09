Occhio Milan: la big europea prova a strappare il vice Theo

Uno dei temi più caldi se si parla di calciomercato rossonero. Da tempo il Milan sta cercando un vice Theo, il mirino è sulla Spagna.

Il tecnico Stefano Pioli è ormai da tempo che attende un vice Theo. A Milanello se ne sono visti molti, ma mai nessuno è riuscito a sopperire a dovere le assenze del treno spagnolo durante la stagione.

Il Barcellona si inserisce, rossoneri in allerta

Il Milan ha messo gli occhi sul terzino spagnolo classe 2000 del Betis: Juan Miranda. Ma non è la sola squadra a volerlo. Secondo quando riportato dalla testata spagnola “Sport“, anche il Barcellona starebbero cercando di inserirsi nella trattativa.

Miranda quindi farebbe gola anche ad altra squadre europee. Il Milan ci aveva già provato in estate proponendo Alexis Saelemaekers come contropartita. Il club rossonero spinge forte sul ragazzo. Pioli spera che Miranda non si faccia attrarre dal club che tanti ragazzi sognano.