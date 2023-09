Occhio Milan, pronto il ritorno in campo: c’è l’annuncio ufficiale

Il calciatore è pronto a fare il suo rientro in campo proprio nella sfida contro i rossoneri, con il Milan che ora dovrà manifestare maggiore attenzione

Il Milan rialza la testa, ma, soprattutto, ritorna al secondo posto della classifica – alle spalle della capolista Inter – unica squadra a punteggio pieno in Serie A. L’avvio di stagione, fino all’interruzione per la sosta nazionali era stato dei migliori, con 3 vittorie in altrettante partite disputate, ma dal giorno del derby perso per 5-1, qualcosa sembra essere cambiato. Non solo a livello di risultati, ma soprattutto per i cali di concentrazione e di attenzione che la squadra ha manifestato nelle due gare successive contro Newcastle e Verona.

Contro i Magpies le occasioni sono state create, ma senza che queste siano state sfruttate al meglio, con la squadra di Pioli che ha gettato al vento una miriade di occasioni. Così come sono stati gettati 2 punti preziosissimi per accedere agli ottavi di Champions, soprattutto se consideriamo che quella in casa contro il Newcastle era sulla carta la gara più semplice da disputare. Ripercussioni che si sono notate maggiormente nella gara contro il Verona, con i rossoneri che, a differenza della sfida contro gli inglesi ha creato poco e nulla, anzi. In un paio di circostanze ha dovuto affidarsi alla totale esperienza di Sportiello per non incappare in un altro passo falso.

Verso Cagliari-Milan: i sardi recuperano Pavoletti

Ma tornando al campionato, in casa Milan in queste ore si sta preparando l’impegno infrasettimanale, che vedrà la squadra di Pioli fronteggiare il Cagliari di un Claudio Ranieri sempre più in bilico sulla panchina del club sardo. Bisogna ancora capire quali saranno le condizioni degli infortunati, con l’allenatore rossonero che è ancora alle prese con la formazione da schierare alla Sardegna Arena, soprattutto il calo di rendimento di alcune pedine di spessore, come Pulisic, ad esempio.

Sorride, invece, l’ex allenatore di Leicester e Roma, che nella giornata di oggi ha recuperato ufficialmente Leonardo Pavoletti, dopo l’infortunio che gli aveva impedito di iniziare la stagione. A renderlo noto è stato il Cagliari attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali, di cui ne riportiamo un estratto: