Paolo Maldini spiazza tutti: la decisione lascia a bocca aperta

Una storia d’amore straordinaria ma complicata, quella fra il Milan e Paolo Maldini, conclusasi lo scorso giugno per volontà della società. E dopo mesi di lontananza, il gesto inaspettato dell’ex difensore.

Un’istituzione nella storia del Milan, da calciatore prima così come da dirigente nella storia più recente rossonera: il nome di Paolo Maldini trasuda tinte rossonere da ogni prospettiva. Due strade vissute quasi all’unisono, cuore a cuore, mano nella mano. Poi, all’improvviso, la rottura: da ex difensore, è diventato anche ex direttore dell’area tecnica rossonera.

Dirigente rossonero sin dal 2019, grazie all’ausilio di Ricky Massara è riuscito a portare al Diavolo tanti talenti, tra parametri zero ed economia finanziaria: da menzionare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel 2020 a titolo gratuito, l’approdo di Olivier Giroud, Theo Hernandez, o ancora di Brahim Diaz, Mike Maignan e Rafa Leao.

La lista, impossibile negarlo, è notevolmente più lunga e, al suo interno figura anche colui che, di diritto, sarebbe potuto diventare una nuova bandiera calcistica moderna – e rossonera. La sola, forse, a poter contrastare la definitiva deriva di un calcio romantico (ormai pura utopia): Sandro Tonali, giunto dal Brescia nell’estate 2021 per coronare il suo sogno da bambino.

Insomma: Paolo Maldini è stato e per sempre sarà un’istituzione rossonera, a cui i tifosi non smetteranno mai di tributare i più giusti onori.

E a 98 giorni dalla dolorosa e inaspettata separazione, però, arriva un’altrettanto inaspettata decisione da parte di Maldini, che non ha potuto lasciare indifferenti i tifosi di ogni bandiera calcistica: quella di abbracciare di nuovo il calore del tempio calcistico italiano per eccellenza, il Meazza di Milano, unendosi così al coro azzurro guidato dal suo nuovo direttore d’orchestra, Luciano Spalletti.

Paolo Maldini e il saluto al Meazza

Le telecamere Rai, infatti, hanno prontamente intercettato la presenza e lo sguardo di Paolo, attento ad osservare gli importanti movimenti degli Azzurri sul campo in occasione della partita dell’Italia contro l’Ucraina, vinta per 2 reti a 1, e grazie a cui la Nazionale ha potuto raggiungere proprio i Gialloblù al secondo posto.

Lontano dal San Siro dallo scorso 6 Giugno, grazie a questo ritorno ha potuto, dunque, riabbracciare l’amore dei tifosi e di alcuni talenti ex rossoneri che tanto ha voluto al Diavolo, uno su tutti proprio il mediano lodigiano Tonali, volato via dal Milan anche lui nel corso dell’estate 2023 per raggiungere la corte di Eddie Howe al Newcastle.

Che sia questo un segnale sul suo futuro, ancora incerto e tutto da scoprire, o una semplice visita per dare supporto alla Nazionale in un momento delicato della sua storia? Al momento resta il dubbio, come quello che probabilmente attanaglia l’ex icona rossonera, in bilico proprio fra un ruolo in Nazionale e le sirene francesi del PSG.