Pioli elogia Ranieri: “Un allenatore signore e un signor allenatore”, poi il commento su Adli

Prima di Cagliari-Milan, Stefano Pioli ha speso alcune parole sull’allenatore avversario Claudio Ranieri e sul debutto stagionale di Yacine Adli.

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Cagliari e Milan all’Unipol Domus in questo turno infrasettimanale, valido per la sesta giornata di Serie A 2023-2024.

Stefano Pioli ha analizzato i principali temi tattici della gara nel prepartita. Tra questi, ovviamente, l’allenatore dei sardi Claudio Ranieri, ma anche l’esordio dal primo minuto di Yacine Adli, nelle inediti vesti di perno di centrocampo al posto dell’infortunato Rade Krunic.

Cagliari-Milan, Pioli carica Adli: “Ha le qualità per farlo”

“C’è bisogno di essere squadra, è la quarta partita in 10 giorni, questi sono i giocatori che stanno meglio” ha detto innanzitutto Stefano Pioli a proposito del massiccio turnover adottato. “Abbiamo bisogno di impattare bene nella partita, e nel caso ci sono cambi importanti” – aggiunge l’allenatore ai microfoni di Sky Sport – “Si gioca per vincere. Col Cagliari ultimamente abbiamo ottenuto ottimi risultati ma non esistono assolutamente avversarie facili. Anzi, quella di oggi sarà particolarmente impegnativa e dovremo interpretarla bene”.

In merito all’inaspettato ritorno in campo da titolare di Adli, il tecnico rossonero si è detto fiducioso in quanto crede che l’ex Bordeaux abbia “tutte le caratteristiche per interpretare questo ruolo”.

Parlando del suo collega e avversario di giornata Ranieri, l’ha poi definito “un allenatore signore e un signor allenatore“, spiegando come si tratti di “un collega che stima tantissimo, sia a livello professionale che personale e umano”.