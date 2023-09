Pioli: “La squadra è arrivata pronta”, poi il commento su Tonali

Stefano Pioli ha caricato i suoi ragazzi per l’esordio in Champions League tra pochi minuti contro il Newcastle. Le sue parole!

Il Milan, nonostante la sconfitta a San Siro contro l’Inter nel derby, è carico per affrontare una nuova avventure in Europa. Varie le novità in formazione per Pioli con alcune prime volte da titolari in Champions. I rossoneri sono pronti per dire la loro contro il Newcastle.

Stefanio Pioli si è espresso nel prepartita per caricare la propria squadra. Un risultato positivo potrebbe già voler dire essere un passo in avanti in Champions. Un girone di ferro per i rossoneri che, però, faranno di tutto per riuscire a passare contro PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Novità Pobega, la carica di Stefano Pioli!

I rossoneri sono carichi più che mai per la sfida che andrà in scena tra pochi minuti a San Siro contro il Newcastle. Tonali affronterà il proprio passato recente per la prima volta proprio nella sua vecchia casa di Milano. Stefano Pioli ha sorpreso tutti schierando Chukwueze e Pobega dal primo minuto al posto rispettivamente di Pulisic e Reijnders. Il risultato finale saprà dire se avrà avuto ragione o meno il mister.

Il mister è pronto a caricare i suoi ragazzi per la sfida. Stefano Pioli è sicuro che i suoi ragazzi possano fare bene ed abbiano già dimenticato la sconfitta nel derby. Il tecnico dei rossoneri ha proseguito spiegando la scelta tecnica di Pobega dal 1′ ed ha lanciato un messaggio particolare all’ex Tonali. Di seguito le sue parole.