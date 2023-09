“Pioli via dal Milan”: la vittoria non basta, tifosi furiosi

Tifosi in subbuglio anche dopo la vittoria del Milan contro il Verona in campionato: la posizione di Stefano Pioli nel mirino

I rossoneri arrivano dalla settimana più difficile di questa nuova stagione. Ha fatto rumore sicuramente il risultato del derby di Milano. Le cinque reti subite contro l’Inter nella partita più importante che un tifoso rossonero aspetta nell’arco della stagione. Poi c’è stata subito la Champions League, che al posto di aiutare, forse ha peggiorato la situazione visto la mole di occasioni create senza però sbloccare il risultato fermo sullo 0-0 in casa contro il Newcastle.

In questo caso va fatto un focus specifico che riguarda il match casalingo odierno contro l’Hellas Verona di Marco Baroni. Stefano Pioli prima della gara di campionato ha voluto provare a stravolgere il modulo passando a un 3-4-3 rivoluzionario. Theo e Calabria sono out, il tecnico rossonero si è affidato ai volti nuovi: Florenzi e Musah a tutta fascia. Il match si sblocca subito dopo neanche 10 minuti del primo tempo, Giroud sradica palla in pressing e serve Leao in campo aperto, facile il suo tu per tu con l’estremo difensore gialloblù.

Milan, tifosi contro Pioli: vogliono l’esonero

Stiamo parlando di Twitter, e di come alcuni tifosi milanisti abbiano già iniziato a esprimere disaccordo per il momento rossonero e in modo specifico anche sul modo di gestire Milan-Verona. Uno dei primi diretti verso la panchina rossonera arriva durante il primo tempo, dove il Milan passa in vantaggio e poi tende a chiudersi per poi ripartire in contropiede senza comandare il match. “Chiusi nella propria metà campo in casa col Verona. VERGOGNATI PIOLI“, oppure arrivano critiche anche verso la condizione di alcuni dei giocatori: “Non fa una sostituzione prima del 70′ se non per ammonizioni..Giroud è fermo e Pulisic mai in partita. Imbarazzante Pioli“. Frasi chiare e coincise dirette verso la panchina milanista, Pioli non ha soddisfatto gran parte del tifo rossonero dopo comunque una settimana delicata per tutti.

“Cacciare Pioli” è uno dei tweet più frequenti in questi minuti. Il classico #PioliOut inizia a fare il giro nei vari post dei tifosi che in questi minuti vogliono esprimere disaccordo con scelte e modo di gestire e giocare dopo un primo vantaggio arrivato nei primi minuti del primo tempo. “I nuovi arrivati fanno tutti bene all’inizio, poi appena acquisiscono gli insegnamenti di Pioli spariscono dal campo. Facciamoci una domanda!!!“; “Que desastroso que es Pioli…“. Sono tutti a sottolineare la condizione generali in cui si trova la squadra rossonera. Presi di mira anche in nuovi, sia i titolari che i subentranti. Manca cattiveria e dominio. “Pioli out pliss“. Difficile come situazione da gestire, il Milan di oggi deve anche ringraziare Sportiello per un paio di parate cruciali a salvare il minimo vantaggio di Leao.